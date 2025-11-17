Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV EVNNPT chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc giữa EVNNPT với UBND tỉnh Đồng Tháp diễn ra ngày 14/11/2025, tại Đồng Tháp

Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Đồng Tháp. Về phía EVNNPT có ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc, ông Võ Hoài Nam – Thành viên HĐTV, ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), lãnh đạo các ban chuyên môn của EVNNPT.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (thành phần 1) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Dự án giao chéo với 2 khoảng cột, tương ứng với 4 vị trí cột do EVNNPT quản lý vận hành gồm: Khoảng cột 100-101 Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa và khoảng cột 76-79 Đường dây 220kV Cai Lậy - Cao Lãnh.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đề xuất các kiến nghị tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Việc phối hợp di dời hạ tầng điện để phục vụ thi công cao tốc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo EVN đặc biệt quan tâm. Do đó, EVNNPT mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ từ UBND tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan để việc di dời được thực hiện nhanh nhất, đáp ứng tiến độ thi công cao tốc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo EVNNPT cũng đề nghị tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo sớm để EVNNPT phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cắt điện phục vụ thi công giao chéo nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực cũng như phục vụ thi công cao tốc. Trong quá trình phối hợp, nếu có khó khăn, vướng mắc, EVNNPT đề nghị tỉnh Đồng Tháp kịp thời có ý kiến để EVNNPT xử lý nhanh nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trần Trí Quang phát biểu tại buổi làm việc

EVNNPT đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị đôn đốc chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công phần móng hiện nay đang thi công rất chậm. Nếu cần thiết EVNNPT/PTC4 sẽ hỗ trợ điều chuyển cho mượn khối lượng vật tư thiết bị còn còn thiếu (đối với số lượng, chủng loại EVNNPT đang có) để tập trung nhân lực nhà thầu thi công cắt điện hoàn thành trong tháng 12/2025. Các cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng (trong đó có di dời lưới điện 220kV, 500kV) của UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị mời EVNNPT/PTC4 tham dự để nắm bắt tiến độ và tinh thần chỉ đạo chung của dự án.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trần Trí Quang cảm ơn EVNNPT đã rất chủ động làm việc với tỉnh để đẩy nhanh tiến độ phối hợp di dời đường dây truyền tải điện giao chéo với cao tốc. Thời gian qua, việc phối hợp giữa tỉnh Đồng Tháp với EVNNPT/PTC4 rất chặt chẽ, các khó khăn, vướng mắc đều được tháo gỡ kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, đây là dự án đường cao tốc rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, việc di dời hạ tầng lưới điện truyền tải cần phối hợp nhịp nhàng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng khu vực. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cam kết hoàn thành thi công 4 vị trí móng ngày 24/11/2025, chuẩn bị sẵn sàng các tổ đội dựng cột từ đầu tháng 12/2025; hoàn thành dựng cột, kéo dây trong tháng 12/2025, đảm bảo không ảnh hưởng tới tiến độ hoàn hành đường cao tốc tên địa bàn trước ngày 30/4/2026.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tin tưởng rằng, với sự chủ động của EVNNPT và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, dự án di dời hạ tầng lưới điện truyền tải sẽ đáp ứng đúng tiến độ, góp phần hoàn thành thi công tuyến cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

(Nguồn: EVNNPT)