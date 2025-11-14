Sau khi sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp có điều kiện thuận lợi để hình thành không gian công nghiệp rộng lớn, kết nối vùng đầu nguồn sông Tiền với khu vực ven biển Gò Công.

Tỉnh đã tổ chức lại hệ thống khu, cụm công nghiệp, tập trung phát triển các ngành chế biến, công nghệ cao, năng lượng sạch, vật liệu mới, gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp và logistics.

Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -20230, Đồng Tháp đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 9%/năm, đến cuối nhiệm kỳ đạt 10% trở lên; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33% so với GRDP, thu ngân sách tăng 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 115 - 120 triệu đồng vào năm 2030.

Nhiều dự án quy mô lớn đi vào hoạt động

Trong năm 2025, nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đã hoàn thành, góp phần đáng kể vào giá trị sản xuất và tạo việc làm cho người lao động.

Tại Khu công nghiệp (KCN) Long Giang, Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam - do Tập đoàn Lốp xe Quý Châu (Trung Quốc) đầu tư với tổng vốn 615 triệu USD - là một trong những dự án tiêu biểu. Sau khi hoàn thành hai giai đoạn đầu, dự án đã đi vào sản xuất ổn định, đóng góp quan trọng cho kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Hiện doanh nghiệp đang triển khai giai đoạn 3 với tổng vốn đầu tư 228 triệu USD, xây dựng dây chuyền sản xuất 6 triệu chiếc lốp bán thép radial mỗi năm. Chiếc lốp đầu tiên đã xuất xưởng ngày 10/7, và dự kiến đến tháng 6/2026, nhà máy sẽ đạt công suất thiết kế, doanh thu năm 2025 ước đạt trên 300 triệu USD, tăng 18% so với năm trước.

Trong lĩnh vực chế biến nông sản, Công ty Cổ phần Công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang tại xã Bình Ninh (Đồng Tháp) là một điểm sáng. Doanh nghiệp hiện vận hành dây chuyền cấp đông nhanh siêu tốc IQF, có công suất 60.000 tấn nông sản mỗi năm. Công nghệ này giúp bảo toàn hương vị và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Đến hết tháng 9/2025, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch sản xuất cả năm và đang phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, năm 2025 có 15 dự án sản xuất công nghiệp trong các KCN dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Đây được xem là “nguồn năng lượng mới”, góp phần quan trọng vào chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Đồng Tháp đang tập trung phát triển công nghiệp

Bức tranh đầu tư sáng

Theo Sở Tài chính, trong năm 2025, toàn tỉnh có 49 dự án đầu tư mới và mở rộng đi vào hoạt động, với tổng vốn 8.590 tỷ đồng. Phần lớn thuộc các lĩnh vực khai khoáng, chế biến thực phẩm và nông sản. Nhiều dự án có quy mô lớn như Nhà máy sản phẩm thể thao giải trí Goleader Việt Nam (792 tỷ đồng), Nhà máy chế biến thủy sản Hoa Kỳ (674 tỷ đồng), Nhà máy sản xuất dầu gạo Sethia Hemraj (766 tỷ đồng) hay Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam (565 tỷ đồng). Những dự án này không chỉ góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp mà còn tạo hàng nghìn việc làm mới, thúc đẩy phát triển dịch vụ - thương mại đi kèm.

UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong 49 dự án đầu tư mới có 11 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 21.100 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, 17 dự án đã đăng ký tăng vốn, nâng tổng vốn đầu tư thu hút toàn tỉnh lên hơn 25.850 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh, hoạt động sản xuất công nghiệp khởi sắc ngay từ đầu năm và duy trì đà tăng trưởng tích cực, với chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,95% so với cùng kỳ. Chính quyền tỉnh đang tập trung hỗ trợ hơn 1.700 doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động, giúp kết nối thị trường, gia tăng năng lực sản xuất và vận hành hiệu quả các dự án mới.

Công nghiệp Đồng Tháp đang từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chủ lực

Động lực mới cho giai đoạn phát triển bền vững

Để phát huy hơn nữa vai trò của công nghiệp trong tăng trưởng, Đồng Tháp đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp (CCN), tạo mặt bằng thuận lợi cho sản xuất và đầu tư. Tỉnh đang theo dõi tiến độ hoàn thiện KCN Tân Kiều, cũng như các CCN Quảng Khánh, Định An, An Hòa, Mỹ Phước Tây, Thạnh Tân và Quảng Khánh giai đoạn 2. Bên cạnh đó, địa phương cũng báo cáo tình hình thực hiện dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, nghiên cứu đầu tư CCN Phú Tân để mở rộng không gian phát triển công nghiệp.

Chính quyền tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình sử dụng đất tại các CCN, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải ngân vốn vay và nâng tỷ lệ lấp đầy. Tỉnh cũng kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, yêu cầu doanh nghiệp cam kết thời hạn triển khai, nếu không sẽ thu hồi đất theo quy định.

Song song đó, Đồng Tháp khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thương hiệu và nâng cao giá trị gia tăng...

Với định hướng rõ ràng và quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, công nghiệp Đồng Tháp đang từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chủ lực bên cạnh nông nghiệp. Hàng chục dự án quy mô lớn đi vào hoạt động trong năm 2025 không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn mở ra hướng phát triển bền vững, hiện đại cho địa phương.

Những con số về đầu tư, sản xuất và tăng trưởng cho thấy nỗ lực vượt bậc của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Đồng Tháp trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn ngày càng gay gắt. Với đà này, công nghiệp được kỳ vọng tiếp tục là “đòn bẩy” giúp Đồng Tháp vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ĐBSCL.

Hoài Thanh