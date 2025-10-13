Sáng 10/10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư, thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị “Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận quan trọng, tập trung vào việc đưa công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức kinh tế tập thể.

Nội dung tham luận đề cập đến các giải pháp chuyển đổi số cho hợp tác xã thông qua phần mềm chuyên dụng như: kế toán, nhật ký sản xuất, quản lý bán hàng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; báo cáo kết quả và kinh nghiệm thực tiễn triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh…

Chuyển đổi số góp phần nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

Hội nghị đã thống nhất các giải pháp trọng tâm, cam kết phối hợp chặt chẽ giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng các hợp tác xã để chương trình chuyển đổi số đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể và nâng cao vị thế nông sản Đồng Tháp trên thị trường.

Những năm qua, tỉnh Đồng Tháp xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá quan trọng nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, hiện đại, gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hợp tác xã chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử. Đặc biệt, một số mô hình Internet vạn vật (IoT) bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm chi phí, tăng năng suất và minh bạch sản phẩm. Đây là tiền đề vững chắc để xây dựng nông thôn mới thông minh, phát triển bền vững.