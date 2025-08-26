Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” không chỉ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà đã trở thành một trong những phong trào lớn, có sức ảnh hưởng sâu rộng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Trong tiến trình ấy, công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến giữ vai trò then chốt, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển hiệu quả, bền vững.

Diện mạo nông thôn mới ở một địa phương tỉnh Quảng Trị.

Theo Báo cáo tổng kết giai đoạn 2021 – 2025 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, công tác tuyên truyền và biểu dương điển hình tiên tiến đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân được nâng lên rõ rệt, phong trào lan tỏa ngày càng sâu rộng.

Các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương đã phát huy vai trò tiên phong trong truyền thông. Hàng trăm chương trình, chuyên mục, phóng sự được xây dựng nhằm khắc họa hình ảnh người nông dân mới, cộng đồng đoàn kết và những đổi thay ở vùng quê. Đặc biệt, nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” được phát hiện, tôn vinh và lan tỏa, giúp phong trào thi đua không khô khan, hình thức mà trở thành hành động thiết thực, gần gũi với mỗi người dân.

Nhiều địa phương còn có cách làm sáng tạo để đưa phong trào đến gần với nhân dân.

Tại Ninh Bình, cuộc thi “Ảnh đẹp nông thôn mới” đã trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về làng quê, khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm cộng đồng. Đồng Nai duy trì cuộc thi “Tuyến đường nông thôn kiểu mẫu” hằng năm, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan và văn hóa giao thông nông thôn. Báo Cần Thơ xây dựng chuyên trang “Xây dựng nông thôn mới” và “Tam nông”, tạo diễn đàn chia sẻ, lan tỏa các mô hình hay. Bên cạnh đó, nhiều Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, thành đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, báo đài địa phương thực hiện loạt chuyên đề, phim phóng sự, tập san nhằm nhân rộng điển hình, khích lệ tinh thần thi đua.

Song song với công tác tuyên truyền, việc khen thưởng được triển khai kịp thời, minh bạch, đúng quy định. Những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào được tôn vinh bằng các phần thưởng cao quý, trở thành nguồn cổ vũ to lớn. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021 – 2025, hàng nghìn tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã được ghi nhận thành tích. Trong đó, 146 tập thể và 38 cá nhân được trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ. Đây không chỉ là sự tôn vinh xứng đáng mà còn là động lực thôi thúc phong trào tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã góp phần khẳng định giá trị bền vững của phong trào thi đua. Các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, những gương sáng đi đầu không chỉ giữ vững thành tích mà còn tiếp tục vươn lên, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ngày càng khẳng định sức sống mạnh mẽ, vừa phát huy tinh thần yêu nước, cần cù, sáng tạo, vừa góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa nông thôn Việt Nam phát triển hiện đại, giàu đẹp, văn minh.