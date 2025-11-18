Với tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch sinh thái và nông nghiệp hiện đại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định mục tiêu trọng tâm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của nhân dân.

Đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong trong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh - thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tầm nhìn đến năm 2045, Đồng Tháp trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng Tháp hướng tới trở thành trung tâm du lịch sinh thái của vùng

Lan tỏa hình ảnh đất Sen Hồng

Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, ghi dấu bằng nhiều sản phẩm mới gắn với đặc trưng miền sông nước.

Tại vùng biên giới, người dân Đồng Tháp sáng tạo mô hình kết hợp nuôi trữ cá mùa nước nổi với phát triển du lịch cộng đồng. Điểm du lịch Giồng Bàng (xã Thường Phước) là ví dụ điển hình, khi chỉ đến giữa tháng 10/2025 đã đón hơn 520 lượt khách, trong đó có khách quốc tế. Dự kiến đến cuối mùa nước nổi, con số này có thể vượt 1.000 lượt.

Tại Cù lao Thới Sơn - điểm đến nổi tiếng của Đồng Tháp - cũng ghi nhận lượng khách tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, điểm du lịch này đón 200 - 300 lượt khách trong và ngoài nước đến thưởng thức trái cây, nghe đờn ca tài tử và trải nghiệm không gian miệt vườn đặc trưng.

Theo ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, đến nay, toàn tỉnh có 91 doanh nghiệp lữ hành, gần 450 hướng dẫn viên và 460 cơ sở lưu trú với trên 7.900 phòng. Với cơ sở lưu trú như hiện có, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đón được 1,684 triệu lượt khách lưu trú.

Làng hoa Sa Đéc - địa điểm du lịch nổi tiếng của Đồng Tháp

Ngoài ra, 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 5 triệu lượt khách, trong đó có 450.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm.

Chuyển đổi số - bệ phóng cho du lịch hiện đại

Cùng với phát triển sản phẩm, ngành du lịch Đồng Tháp đang đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào hoạt động quảng bá, quản lý, phục vụ du khách.

Các chuyên mục như “Vi vu Đồng Tháp” trên truyền hình và mạng xã hội đã giúp hình ảnh đất Sen Hồng lan tỏa rộng rãi. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo “Sen Hồng AI” được đưa vào hoạt động tại Bảo tàng tỉnh, cùng hệ thống mã QR tại các điểm tham quan, mang đến trải nghiệm sinh động và tiện lợi cho du khách.

Song song đó, Đồng Tháp còn phối hợp triển khai Chương trình quảng bá du lịch giữa các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM để xây dựng bản đồ du lịch tương tác 3D/360 và cẩm nang điện tử xúc tiến đầu tư du lịch, mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút đầu tư.

Chuẩn bị cho mùa lễ hội rực rỡ cuối năm

Những tháng cuối năm, Đồng Tháp đang tập trung chuẩn bị cho Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II và Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI.

Đồng Tháp đang tập trung chuẩn bị cho Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II

Tại Làng hoa Sa Đéc, người dân và các điểm du lịch đã bắt tay chỉnh trang cảnh quan, trồng thêm hơn 5.000 chậu hoa, kiểng phục vụ du khách. Anh Trần Thanh Hùng, chủ Homestay “Ngôi nhà Hoa Ếch”, chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng Festival năm nay sẽ mang đến làn gió mới cho du lịch Sa Đéc, góp phần thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế”.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II dự kiến khai mạc vào lúc 20 giờ, ngày 27/12/2025 và bế mạc vào 19 giờ, ngày 4/1/2026, tại Quảng trường Sa Đéc.

Còn tại nhà cổ Ba Đức (xã Cái Bè), ông Phan Quang Vinh - chủ điểm du lịch - cho biết, lượng khách quốc tế đến từ Pháp, Hà Lan đang tăng mạnh. Năm nay, lễ hội dự kiến tổ chức dài ngày hơn, tạo điều kiện để các cơ sở du lịch chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ du khách.

Trong thời gian tới, Đồng Tháp sẽ ban hành Bộ Tiêu chí Du lịch xanh, phương án kiểm tra tài nguyên du lịch, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch bền vững.

Ngành du lịch tỉnh cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và xúc tiến quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, gắn với các sự kiện lớn của địa phương.

Ông Võ Phạm Tân nhấn mạnh: “Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, ngành du lịch Đồng Tháp quyết tâm khẳng định hình ảnh Đất Sen Hồng - điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn trên bản đồ du lịch Việt Nam”.

Đồng Tháp hôm nay không chỉ là vùng đất của hoa, của sen, mà còn là điểm hẹn của du lịch sinh thái, văn hóa và con người miền Tây mến khách - nơi mỗi bước chân du khách đều cảm nhận được sức sống mới của vùng đất nghĩa tình.

H.Thanh