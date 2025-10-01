Bí thư Vĩnh Long Ngô Chí Cường (58 tuổi) được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự lãnh đạo tỉnh.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm thông tin, Bộ Chính trị có chủ trương điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông Lê Quốc Phong sẽ tiếp tục nhiệm vụ điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội.
Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định để ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Cường được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.
Bộ Chính trị cũng chỉ định các Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ mới gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó bí thư thường trực; bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Trí Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Văn Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 có 53 thành viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người.
Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967, quê huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (cũ); trình độ cử nhân Kinh tế chính trị, cử nhân Hành chính. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh khóa 14, 15.
Ông Cường trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Trà Vinh (cũ) như: Phó trưởng Ban, Phó trưởng Ban thường trực và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Ông Cường có gần 2 năm làm Bí thư Thành ủy Trà Vinh (tháng 5/2012-4/2014). Sau đó, ông làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.
Tháng 10/2022, ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.
Sau khi Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Long mới, ông Ngô Chí Cường được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
