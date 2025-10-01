Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự lãnh đạo tỉnh.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm thông tin, Bộ Chính trị có chủ trương điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông Lê Quốc Phong sẽ tiếp tục nhiệm vụ điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội.

Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định để ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Cường được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Ngô Chí Cường. Ảnh: B.K

Bộ Chính trị cũng chỉ định các Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ mới gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó bí thư thường trực; bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Trí Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Văn Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 có 53 thành viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người.