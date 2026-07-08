Dòng tiền nghìn tỷ tạo cú đảo chiều ngoạn mục

Phiên giao dịch ngày 8/7 chứng kiến một trong những màn đảo chiều đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán trong nhiều năm trở lại đây khi cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ hồi sinh sau chuỗi ngày bị bán tháo.

Chỉ vài giây sau đợt khép lệnh ATO, khoảng 500 tỷ đồng đã được tung vào bắt đáy hơn 10 triệu cổ phiếu đang chất bán giá sàn. Đến cuối phiên, PNJ tăng 1.200 đồng, tương đương gần 2,4%, lên 52.000 đồng/cổ phiếu, khép lại một phiên giao dịch đầy kịch tính.

Trước đó, cổ phiếu này đã giảm sàn ba phiên liên tiếp và tiếp tục nằm ở mức giá sàn vào đầu phiên 8/7. Từ vùng 63.100 đồng/cổ phiếu, PNJ có thời điểm rơi xuống 47.250 đồng, mất hơn 25% giá trị chỉ sau bốn phiên, khiến vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi hơn 8.100 tỷ đồng.

Làn sóng bán tháo xuất hiện sau khi cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), trong vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên 8/7 nằm ở thanh khoản. Hơn 25,6 triệu cổ phiếu PNJ được sang tay, tương đương khoảng 5% lượng cổ phiếu lưu hành và là mức giao dịch cao kỷ lục của mã này, với tổng giá trị vượt 1.300 tỷ đồng. Con số này hoàn toàn trái ngược với ba phiên trước đó, khi phần lớn nhà đầu tư muốn bán nhưng không có bên mua, khiến tổng khối lượng khớp lệnh chỉ hơn 2,7 triệu cổ phiếu.

Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng rằng PNJ đã bước qua giai đoạn hoảng loạn ban đầu. Niềm tin càng được củng cố khi ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, và PNJ cũng công bố kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.

Thị trường từng chứng kiến nhiều cổ phiếu phục hồi mạnh sau khủng hoảng như STB sau tái cơ cấu, MWG sau giai đoạn hậu Covid-19, HPG sau cú sốc lợi nhuận năm 2022 hay SSI sau các biến cố năm 2008 và đại dịch. Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy không phải mọi nhịp hồi đều đồng nghĩa với việc rủi ro đã kết thúc. Cổ phiếu NVL từng nhiều lần phục hồi mạnh rồi lại giảm sâu khi những khó khăn cốt lõi chưa được giải quyết…

Vì vậy, cú đảo chiều của PNJ có thể là tín hiệu tích cực về mặt tâm lý, nhưng việc cổ phiếu đã thực sự tạo đáy hay chưa vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.

Cổ phiếu PNJ biến động mạnh. Ảnh: PNJ

Điều thị trường chờ đợi không chỉ là giá cổ phiếu

Tâm điểm của vụ việc không nằm ở biến động giá cổ phiếu mà ở câu hỏi lớn hơn: mức độ ảnh hưởng của vụ án đối với thương hiệu và hoạt động kinh doanh của PNJ.

Theo cơ quan điều tra, ông Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc cấp giấy kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc kim cương nhập lậu. Vụ việc gây chú ý bởi P-Lab là công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, từng chiếm khoảng 70% thị phần giám định kim cương, đá quý tại Việt Nam. Dù đến nay chưa có kết luận cho thấy hoạt động bán lẻ của PNJ liên quan đến vụ án, sự kiện này vẫn làm dấy lên những lo ngại về uy tín của hệ thống kiểm định và niềm tin đối với thương hiệu.

PNJ khẳng định vụ việc chỉ liên quan đến trách nhiệm cá nhân của ông Đặng Ngọc Thảo và không làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với doanh nghiệp. Công ty đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm củng cố quản trị, tăng cường kiểm soát P-Lab và thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của hai thành viên HĐQT độc lập.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 6/7, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Theo bà, P-Lab chỉ thực hiện chức năng giám định và cấp chứng nhận, không tham gia hoạt động kinh doanh kim cương.

Những thông điệp này cùng kế hoạch mua cổ phiếu của lãnh đạo đã góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các dấu hiệu thận trọng vẫn còn hiện hữu.

Trong phiên 8/7, khối ngoại bán ròng khoảng 4,6 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng hơn 220 tỷ đồng. Đồng thời, nhiều công ty chứng khoán đã siết chính sách cho vay ký quỹ đối với mã này. TCBS cùng một số công ty chứng khoán loại PNJ khỏi danh sách được cấp margin từ ngày 9/7, trong khi nhiều đơn vị khác giảm tỷ lệ cho vay để tăng cường quản trị rủi ro.

Ở góc nhìn phân tích, Chứng khoán SSI cho rằng rủi ro ngắn hạn đối với thanh khoản và hoạt động kinh doanh của PNJ vẫn có thể kiểm soát. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất không nằm ở doanh thu hay lợi nhuận trước mắt mà ở khả năng niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Hiện các sản phẩm liên quan đến kim cương đóng góp khoảng 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ, gồm khoảng 10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. SSI vì vậy đã điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 xuống còn 3.333 tỷ đồng, thay vì 3.569 tỷ đồng trước đó.

SSI cũng cho rằng còn quá sớm để đưa ra định giá hay giá mục tiêu với độ tin cậy cao cho cổ phiếu PNJ khi nhiều vấn đề vẫn chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Về phía doanh nghiệp, PNJ cho biết hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và giữ nguyên mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2026 đã được cổ đông thông qua.

Là doanh nghiệp bán lẻ trang sức lớn nhất Việt Nam, PNJ đạt doanh thu hơn 35.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 2.828 tỷ đồng trong năm 2025, với tổng tài sản gần 19.700 tỷ đồng vào cuối quý I/2026.