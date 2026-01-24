Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Doppelherz [MOU1] [MOU2] - thương hiệu số 1 tại châu Âu trong ngành hàng Vitamin, Khoáng chất và Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khoẻ (*) - giới thiệu hộp quà Tết “Sống khỏe, Sống bền” - một lựa chọn quà tặng được thiết kế theo định hướng thiết thực, bền vững và gắn bó với đời sống hằng ngày. Hộp quà hướng đến việc hiện thực hóa lời chúc sức khỏe đầu năm bằng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đồng hành lâu dài trong cuộc sống.

Hộp quà Tết “Sống khỏe, Sống bền” từ thương hiệu Doppelherz

Từ lời chúc truyền thống đến sự quan tâm thực chất

Suốt nhiều năm qua, quà Tết thường gắn liền với những sản phẩm mang tính biểu trưng, đẹp mắt nhưng đôi khi ít có cơ hội được sử dụng trọn vẹn sau dịp lễ và chưa thực sự gắn bó với đời sống hằng ngày. Trong khi đó, lời chúc sức khỏe quen thuộc trong mỗi dịp đầu năm ngày càng được mong muốn hiện diện bằng những giá trị cụ thể và gần gũi hơn.

Nắm bắt xu hướng đó, Doppelherz lựa chọn một hướng đi khác cho mùa Tết 2026: biến lời chúc sức khỏe đầu năm thành một sự quan tâm được duy trì mỗi ngày. Hộp quà Tết không chỉ mang ý nghĩa trao tặng, mà còn đóng vai trò như một người bạn đồng hành, góp phần xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe bền vững.

Hộp quà Tết chỉn chu từ giá trị bên trong đến hình thức bên ngoài

Hộp quà Tết 2026 “Sống khỏe, Sống bền” của Doppelherz được thiết kế với định hướng rõ ràng: thiết thực - tinh tế - bền lâu. Bên trong hộp quà, Doppelherz mang đến 3 lựa chọn nhân quà, mỗi lựa chọn gồm 4 sản phẩm TPBVSK, được xây dựng theo những nhu cầu chăm sóc sức khỏe tiêu biểu của đời sống hiện đại.

Lựa chọn thứ nhất kết hợp 3 hộp TPBVSK A-Z DEPOT và 1 hộp TPBVSK Active Breath, hỗ trợ bổ sung 25 vitamin và khoáng chất thiết yếu, hướng đến chăm sóc sức khoẻ và tăng sức đề kháng, kết hợp cùng giải pháp đồng hành cùng lá phổi trong bối cảnh ô nhiễm và bụi mịn ngày càng gia tăng.

3 hộp TPBVSK A-Z DEPOT kèm1 hộp TPBVSK Active Breath

Lựa chọn thứ hai gồm 3 hộp TPBVSK Joints ULTRA và 1 hộp TPBVSK Ginkgo + B-vitamins + Choline, hướng đến sự bền bỉ của vận động và sự minh mẫn của trí óc, với những dòng sản phẩm được ưa chuộng của Doppelherz trong chăm sóc khớp và tuần hoàn não.

Bộ quà 3 hộp TPBVSK Joints ULTRA kèm 1 hộp TPBVSK Ginkgo + B-vitamins + Choline

Lựa chọn thứ ba với 3 hộp TPBVSK Eye Vital Capsules và 1 hộp TPBVSK Doppelherz Aktiv Vitamin E tập trung vào chăm sóc đôi mắt và làn da - hai yếu tố chịu nhiều tác động trong kỷ nguyên số. Bộ sản phẩm kết hợp dưỡng chất cho thị giác cùng Vitamin E nguồn gốc tự nhiên, đồng hành với đôi mắt và làn da khỏe mạnh theo thời gian.

Bộ quà 3 hộp TPBVSK Eye Vital Capsules kèm 1 hộp TPBVSK Doppelherz Aktiv Vitamin E

Là thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Âu với lịch sử hơn 100 năm, Doppelherz không chỉ mang đến các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khắt khe, mà còn theo đuổi triết lý chăm sóc sức khỏe bền vững, lấy con người làm trung tâm. Việc lựa chọn TPBVSK A-Z Fizz cho hộp quà Tết 2026 phản ánh mong muốn giúp người nhận dễ dàng duy trì thói quen bổ sung vi chất trong cuộc sống thường nhật, để lời chúc đầu năm được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.

Song song với giá trị sản phẩm, yếu tố thiết kế cũng được Doppelherz kỹ lưỡng. Hộp quà sử dụng hộp thiếc có thể tái sử dụng, kết hợp cùng vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường. Thiết kế này không chỉ mang lại vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng khi trao tay, mà còn kéo dài vòng đời sử dụng của hộp quà, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững đang ngày càng được quan tâm.

6 sản phẩm TPBVSK A-Z Fizz bên trong hộp quà Tết “Sống khỏe, Sống bền”

Với định hướng thiết thực và linh hoạt, hộp quà Tết “Sống khỏe, Sống bền” của Doppelherz phù hợp cho nhiều đối tượng. Đối với cá nhân, đây là lựa chọn tinh tế để gửi gắm lời chúc sức khỏe đến gia đình, người thân - những người luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Khi quà Tết phản ánh lối sống mới

Sự xuất hiện của những hộp quà Tết mang tính thiết thực cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong lối sống xã hội hiện đại, khi người tặng ngày càng ưu tiên những món quà có giá trị sử dụng lâu dài thay vì chỉ mang tính biểu trưng. Quà Tết, từ đó, dần bước ra khỏi khuôn khổ nghi lễ để trở thành một phần của đời sống hằng ngày.

Doppelherz giới thiệu hộp quà Tết “Sống khỏe, Sống bền” được xây dựng dựa trên tinh thần đó: bền vững, chỉn chu và mang tính ứng dụng cao trong đời sống thường nhật.

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, mang theo những kỳ vọng mới và những khởi đầu mới, hộp quà Tết của Doppelherz gợi mở một cách trao gửi khác: nhẹ nhàng hơn, thiết thực hơn và bền lâu hơn.

Không chỉ là một hộp quà, đó là một lời chúc sức khỏe được đặt đúng chỗ - để ở lại, đồng hành và trở thành một phần trong nhịp sống mỗi ngày của người nhận. Và có lẽ, đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của một món quà Tết trong thời đại mới.