Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trả lời về "đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước".

Bộ Tài chính cho biết, hằng năm, vào các dịp lễ, tết quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đều ban hành chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày Quốc khánh, ngày 23/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định về tặng quà cho người có công với cách mạng, với mức 500.000 đồng/người.

Ảnh minh họa: Tiến Tùng

Cùng dịp Quốc khánh 2/9, Đảng và Nhà nước cũng đã quyết định tặng quà tới toàn thể nhân dân với mức 100.000 đồng/người, như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành chính sách nói chung và tặng quà nhân dân nói riêng được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hằng năm.

Vì vậy, Bộ Tài chính tiếp nhận ý kiến của cử tri để phối hợp cùng các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi nguồn lực ngân sách được bảo đảm.

