Ngày 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn bị hại tại tỉnh Tuyên Quang và nhiều địa phương trên cả nước, có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động phạm tội.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh lực lượng công an gọi điện hướng dẫn cài đặt hộ khẩu điện tử; giả danh nhân viên điện lực, nhân viên thuế gửi đường link có chứa mã độc, khi bị hại ấn vào đường link sẽ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tiền trong các ứng dụng tài khoản ngân hàng.

Công an Tuyên Quang triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Ngày 12/1, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh lập tổ công tác xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra tại các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 205 công dân Việt Nam đang hoạt động tại các "công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc cầm đầu"; tạm giữ 10 máy tính tích hợp và 25 điện thoại di động. Vụ việc được đánh giá có quy mô lớn, số tiền các đối tượng chiếm đoạt được cho là lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác minh, phân loại số đối tượng còn lại phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.