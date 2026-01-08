Quốc tịch Campuchia bị tước bỏ, hành trình pháp lý khép lại bằng dẫn độ

Nhà chức trách Campuchia ngày 7/1 xác nhận doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi, người từng bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền liên quan mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD, đã bị bắt giữ tại Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc.

Trong thông cáo phát đi tối muộn ngày thứ Tư (7/1), Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và theo đề nghị từ cơ quan chức năng Trung Quốc, phía Campuchia đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, sau đó dẫn độ cả ba sang Trung Quốc.

“Chiến dịch này được triển khai ngày 6/1/2026, sau nhiều tháng phối hợp điều tra chung giữa các cơ quan chức năng của Campuchia và Trung Quốc”, thông cáo nêu rõ.

Bộ này cũng cho biết thêm, quốc tịch Campuchia của ông Chen Zhi đã bị thu hồi theo Sắc lệnh Hoàng gia do Nhà vua ban hành vào tháng 12/2025, phù hợp với các quy định của Luật Quốc tịch Vương quốc Campuchia.

Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết việc bắt giữ được thực hiện theo đề nghị từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc và dựa trên quá trình điều tra kỹ lưỡng do các cơ quan Campuchia tiến hành.

Trước đó, theo cáo trạng của các công tố viên Mỹ, Chen Zhi bị cáo buộc điều hành hàng loạt khu phức hợp tại Campuchia, nơi những lao động bị mua bán, cưỡng bức phải làm việc trong điều kiện giống “nhà tù”, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai.

Nhiệm vụ của họ là tham gia vận hành các mô hình lừa đảo tài chính trực tuyến, đặc biệt là các chiêu thức đầu tư tiền mã hóa.

Mỹ cho rằng Prince Holding Group, tập đoàn đa ngành do Chen sáng lập, thực chất là vỏ bọc cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Sau khi Mỹ và Anh công bố các biện pháp trừng phạt vào tháng 10 năm ngoái, hàng loạt quốc gia ở châu Âu, Mỹ và châu Á đã phong tỏa, thu giữ tài sản liên quan đến tập đoàn này.

Các cáo buộc nghiêm trọng

Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh đã áp lệnh trừng phạt Prince Group cùng hàng chục công ty liên quan, liệt họ vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Chen bị truy tố vắng mặt tại New York với các tội danh âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo điện tín, cùng nhiều cộng sự khác.

Giới chức Mỹ cho biết các nhóm dưới quyền Chen tiến hành cái gọi là “pig-butchering scam” – hình thức lừa đảo xây dựng niềm tin với nạn nhân trong thời gian dài trước khi dụ họ đổ tiền vào các dự án tiền mã hóa giả rồi chiếm đoạt.

Số tiền thu về được sử dụng để mua siêu du thuyền, máy bay riêng và thậm chí cả tranh Picasso.

Nếu bị kết tội tại Mỹ, Chen Zhi có thể đối mặt mức án lên đến 40 năm tù. Washington cho biết đã thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin liên quan đến vụ án, với giá trị hiện tại hơn 11 tỷ USD – một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất lịch sử, theo đánh giá của FBI.

Prince Group bác bỏ tất cả cáo buộc, song các cuộc điều tra quốc tế vẫn tiếp tục mở rộng.

Prince Group – “đế chế kinh tế” và chiếc mặt nạ từ thiện

Chen Zhi, 38 tuổi, là Chủ tịch sáng lập Prince Holding Group – tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và tiêu dùng, sở hữu nhiều dự án trị giá hơn 2 tỷ USD tại Campuchia, trong đó có trung tâm thương mại Prince Plaza ở Phnom Penh.

Tập đoàn tự giới thiệu Chen là “doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng trong cộng đồng doanh nghiệp Campuchia”, thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện thông qua Prince Foundation.

Chen từng được trao tước hiệu “Neak Oknha”, danh xưng dành cho các doanh nhân giàu có và có ảnh hưởng tại Campuchia. Một số nguồn tin cho biết Chen Zhi còn mang quốc tịch Anh.

Khi cáo buộc lần đầu xuất hiện, Chính phủ Campuchia tuyên bố hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng, đồng thời khẳng định Prince Group “tuân thủ các quy định pháp lý” tại nước này.

Tuy nhiên, lập trường đã thay đổi rõ rệt khi Campuchia hợp tác tích cực với Trung Quốc và tiến tới dẫn độ.

Sau các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và Anh, một loạt quốc gia đã vào cuộc mạnh mẽ. Tại Singapore, lực lượng cảnh sát đã phong tỏa và cấm chuyển nhượng tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD (khoảng 115 triệu USD), bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng và tiền mặt, liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền đối với Chen và Prince Group.

Tháng trước, ông Nigel Tang Wan Bao Nabil, quốc tịch Singapore, cũng bị bắt giữ vì nghi ngờ rửa tiền liên quan đến Chen. Người này được cho là thuyền trưởng của một siêu du thuyền thuộc sở hữu của Chen Zhi.

Tại Hong Kong, nhà chức trách đã đóng băng tài sản trị giá 2,75 tỷ HKD gắn với Prince Group. Trong khi đó, các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ 25 người và thu giữ số tài sản khoảng 4,5 tỷ TWD liên quan đến mạng lưới của Chen.

Mạng lưới lừa đảo toàn cầu và hệ lụy tài chính khổng lồ

Theo cáo trạng Mỹ, Prince Group được cho là đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, nơi người lao động, phần lớn là người di cư bị giữ trái ý muốn, phải tiếp cận hàng nghìn nạn nhân mỗi ngày qua mạng xã hội và nền tảng nhắn tin.

Họ có nhiệm vụ tạo dựng sự thân thiết, niềm tin, rồi dẫn dụ nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền mã hóa lừa đảo.

Những âm mưu này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD trên phạm vi toàn cầu. Riêng lượng Bitcoin bị thu giữ đã vượt 14 tỷ USD, trở thành một trong những vụ thu hồi tài sản phạm tội lớn nhất từng được ghi nhận.

Việc Chen Zhi bị bắt và dẫn độ được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quốc tế chống tội phạm mạng xuyên quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh các mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa ngày càng tinh vi, quy mô lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế toàn cầu.

(Theo Khmertimeskh, CNN, CNA)