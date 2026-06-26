Ngày 26/6, Công an TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai kiểm tra đột xuất một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương trên địa bàn phường Hố Nai do ông L.T.A. (SN 1989) làm giám đốc.

Số lượng chân gà rút xương bên trong kho đông lạnh của công ty. Ảnh: A.X

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận khu vực chế biến chân gà rút xương của công ty không bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Tiếp tục kiểm tra các kho đông lạnh bên trong cơ sở, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, số hàng hóa này gồm chân gà đã quá hạn sử dụng và chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty chưa xuất trình được hồ sơ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhân viên đang chế biến chân gà rút xương. Ảnh: A.X

Theo cơ quan chức năng, việc bảo quản, chế biến thực phẩm không bảo đảm điều kiện an toàn, đặc biệt đối với các sản phẩm đông lạnh dùng để chế biến thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu được đưa ra thị trường.