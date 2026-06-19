Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979, trú Hà Nội; Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình, thuộc An Bình Group) cùng Trang Tuyết Ngọc (SN 1981, trú Hà Nội; Trưởng phòng Trợ lý An Bình Group) về tội Buôn lậu.

Đối tượng Nguyễn Thị Tố Loan. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 4/6, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra và khám xét các kho hàng tại KCN Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội) và kho đông lạnh THL (xã Đồng Đăng, Lạng Sơn).

Tại kho đông lạnh An Việt 2 (thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội), cơ quan công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà. Trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại kho đông lạnh THL, cơ quan công an phát hiện thu giữ 1.030,647 tấn chân gà.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023-2026, Công ty cổ phần XNK thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà (theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu) với tổng số 1,207 triệu tấn, giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng.

Đối tượng Trang Tuyết Ngọc. Ảnh: CACC

Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Ngọc bán ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng với số lượng trên 10.000 tấn.

Một lượng lớn chân gà nhập lậu đã được tuồn ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: CACC

Số lượng lớn chân gà Loan nhập về có xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong Danh sách đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Vì lợi nhuận, Loan đã bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng (nhà hàng, quán ăn...) hoặc bán ra các tỉnh, thành thông qua các đầu mối bán buôn.

Hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: CACC

Hiện Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.