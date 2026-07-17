Ngày 17/7, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết, Trạm CSGT Châu Phú vừa phối hợp Công an xã Vĩnh Hậu và Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra, phát hiện một cơ sở có dấu hiệu độ, chế xe mô tô trái quy định.

Trước đó, khoảng 15h ngày 16/7, từ công tác nắm địa bàn và nguồn tin do người dân cung cấp, tổ công tác kiểm tra một nhà kho của B.C.L. (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang).

Nhiều mô tô được độ, chế với hình thù "kỳ dị". Ảnh: CACC

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 8 xe mô tô, xe gắn máy đã bị thay đổi kết cấu, hình dáng và đặc tính kỹ thuật. Hầu hết các xe được "độ" trái, tăng tốc độ, pô nổ... Bên trong khu vực được sử dụng làm xưởng có nhiều máy móc, thiết bị cùng phụ tùng, linh kiện phục vụ việc độ, chế xe.

Chủ cơ sở khai nhận, mua linh kiện trôi nổi trên mạng xã hội. Ảnh: CACC.

Làm việc với cơ quan chức năng, L. không xuất trình được giấy đăng ký của các phương tiện đang có tại cơ sở. Chủ cơ sở cũng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đối với số máy móc, thiết bị và phụ tùng dùng để độ xe.

Tổ công tác tạm giữ nhiều phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý. Ảnh: CACC.

Theo lời khai ban đầu, L. nhận xe của khách để sửa chữa, thay đổi kết cấu, hình dáng và đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu. Các phụ tùng, linh kiện phục vụ việc độ xe được mua qua mạng xã hội.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Vĩnh Hậu tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

B.C.L. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo quy định của pháp luật, việc tự ý thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe cơ giới khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi bị nghiêm cấm.