Ngày 8/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Tổ CSGT Tân Yên (thuộc Đội CSGT số 8) vừa lập biên bản xử lý một tài xế điều khiển ô tô điện gắn biển số giả và không có giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Trước đó, Phòng CSGT tiếp nhận phản ánh của chủ xe Ford Everest mang biển kiểm soát 98A-626.86 về việc phát hiện một phương tiện khác sử dụng biển số trùng với xe của mình để tham gia giao thông.

Hai phương tiện cùng mang biển kiểm soát 98A-626.86, trong đó chiếc ô tô điện (trái) sử dụng biển số giả và đã bị lực lượng CSGT xử lý.

Ngày 1/7, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ CSGT Tân Yên phát hiện một ô tô điện màu trắng gắn BKS 98A-626.86 lưu thông trên Quốc lộ 17, đoạn qua xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là Vũ Văn X. (SN 1989, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Đối chiếu dữ liệu, lực lượng chức năng xác định biển số gắn trên ô tô điện không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tài xế cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổ CSGT Tân Yên đã lập biên bản xử lý đối với Vũ Văn X. về hai hành vi: đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông và đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Tài xế Vũ Văn X. bị xử phạt 40 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe và bị tịch thu biển số vi phạm.