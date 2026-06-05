Ngày 5/6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Huy (37 tuổi, ngụ phường Nha Trang) để điều tra về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, hôm 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang ập vào kiểm tra kho hàng do Huy làm chủ trên đường 23/10.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện bên trong kho hàng có hơn 500 đôi giày, dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, MLB... Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hàng trăm đôi giày, dép giả thương hiệu nổi tiếng trong kho hàng tại phường Tây Nha Trang, bị công an phát hiện. Ảnh: N.X

Qua quá trình xác minh, lực lượng công an xác định toàn bộ số giày dép trên đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Huy khai, từ tháng 2/2023 đến nay, anh ta đã sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Wechat… để liên hệ mua giày thể thao, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để bán cho người có nhu cầu.

Sau khi mua được hàng, Huy đưa về kho cất giấu, sau đó tự chụp hình, quay video các sản phẩm rồi đăng bán trên mạng xã hội với mức giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/đôi.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên và tiếp tục điều tra, làm rõ.