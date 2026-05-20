XEM CLIP:

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, trú TPHCM) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng. Ảnh: CA

Trước đó, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã bất ngờ kiểm tra đồng loạt 3 cửa hàng của hộ kinh doanh K.W Sneaker do Nguyễn Trần Việt Hoàng làm đại diện.

Các cửa hàng đặt tại: số 203/17 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây; số 813 Quang Trung, phường An Hội Tây và số 640 đường Trường Chinh, phường Tân Bình.

Giày, dép giả các thương hiệu nổi tiếng tại chuỗi cửa hàng của Hoàng. Ảnh: CA

Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 1.412 đôi giày, dép có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đã được bảo hộ tại Việt Nam như: Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm ước tính khoảng gần 3,4 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận bắt đầu buôn bán giày, dép giả mạo các nhãn hiệu từ tháng 2/2023 đến nay.

Hàng hóa được Hoàng mua từ các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Sau đó, Hoàng bán trực tiếp tại các cửa hàng của hệ thống K.W Sneaker.

Tính đến nay, Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày, dép, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.