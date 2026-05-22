XEM CLIP:

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991, ngụ tại TPHCM) về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đối tượng Lưu Phát Thuận. Ảnh: CACC

Đây là thành tích nằm trong đợt thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TPHCM.

Trước đó, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) chủ trì, phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường kiểm tra bất ngờ tại địa chỉ số 42, đường Đ7 (khu nhà ở thấp tầng, phường Long Trường, TPHCM). Nơi này được xác định là trụ sở của Công ty TNHH Thale Group do Lưu Phát Thuận làm đại diện pháp luật.

Các mặt hàng mang thương hiệu nổi tiếng trưng bày tại Công ty TNHH Thale Group. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như: Nike, Adidas, Converse… của Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU)... Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Phát Thuận khai nhận bắt đầu hành vi kinh doanh, mua bán hàng giả từ khoảng tháng 6/2023.

Kho hàng của TNHH Thale Group. Ảnh: CACC

Để vận hành đường dây này, Thuận tìm mua các mặt hàng giày dép trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng và các sàn thương mại điện tử. Sau khi gom hàng, đối tượng lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram, Tiktok và gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee cùng mang tên "thanhstore" để chạy quảng cáo, tiếp cận khách hàng.

Khi có khách "chốt đơn", Thuận tiến hành bán lẻ và giao hàng thông qua sàn Shopee để thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong vòng gần 3 năm (từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026), bằng phương thức tinh vi trên các nền tảng số, đối tượng Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.