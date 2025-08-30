Ngày 30/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 29/8, cảnh sát bất ngờ kiểm tra quán karaoke Victory (Khu Đảo Xanh, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), phát hiện nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát kiểm tra một phòng hát tại quán. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Tại phòng 302, lực lượng chức năng bắt quả tang 9 đối tượng (7 nam, 2 nữ) cùng tang vật gồm ketamine, thuốc lắc và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy 7 người dương tính. Trong đó, Trần Hữu Nguyên Khoa (SN 1990) và Hồ Ngọc Định (SN 1993) được xác định là người mua và tổ chức cho nhóm sử dụng ma túy.

Ở phòng 303, Công an phát hiện 4 đối tượng gồm Đặng Công Nguyên (SN 1992), Nguyễn Thành Tùng (SN 1988), Võ Thị Kiều Oanh (SN 1997) và Tạ Thị Ngọc Thanh (SN 2001) đang sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ gồm đĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút tự chế còn bám dính ketamine. Nhóm này khai nhiều lần mua ma túy, chia nhỏ để cùng nhau sử dụng tại phòng.

Tang vật liên quan. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Công an đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng Trần Hữu Nguyên Khoa, Hồ Ngọc Định, Đặng Công Nguyên, Nguyễn Thành Tùng, Võ Thị Kiều Oanh và Tạ Thị Ngọc Thanh (đều trú/ tạm trú tại Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ một quản lý và một nhân viên quán karaoke Victory về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở.