Ngày 10/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Yên Lạc.

Trước đó, vào ngày 8/8, lực lượng công an đã bất ngờ đột kích nhà của Nguyễn Văn Thiết (41 tuổi), bắt quả tang 19 người đang sát phạt nhau. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 220 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan.

Công an phát hiện 19 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kẻ cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Tiến (39 tuổi, trú xã Yên Lạc).

Theo lời khai, Tiến đã thuê nhà của Nguyễn Văn Thiết để tổ chức sới bạc, thu phí ("hồ") của mỗi người chơi là 500.000 đồng/lượt. Để tránh bị liên đới trách nhiệm, chủ nhà Nguyễn Văn Thiết đã cố tình không có mặt tại nhà khi sới bạc hoạt động.

Đáng chú ý, trong số những người bị bắt giữ, có 9 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy. Các con bạc chủ yếu đến từ các xã Yên Lạc, Nguyệt Đức (huyện Yên Lạc) và huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án. Đồng thời, công an kêu gọi Nguyễn Văn Thiết sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.