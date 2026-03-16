Ngày 16/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 5/3, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Vũ Ninh về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại căn hộ chung cư của chị Lê Thị T.H. (tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Vũ Ninh và Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra.

Chỉ sau khoảng 10 giờ xác minh, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm gây ra vụ trộm là Nguyễn Gia Huy.

Thời điểm bị phát hiện, Huy đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư ở xã Gia Lâm (Hà Nội).

Nguyễn Gia Huy và tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, do có quan hệ họ hàng với chị H. và biết gia đình chị có điều kiện kinh tế, khoảng 9h ngày 14/2, lợi dụng thời điểm gia đình chị H. về quê ăn Tết Nguyên đán, Huy mang theo máy cắt sắt loại nhỏ, đột nhập vào căn hộ.

Tại đây, Huy cắt phá két sắt và lấy trộm nhiều tài sản bằng vàng gồm nhẫn vàng, hạt đậu vàng, thìa vàng và bình vàng, tổng khối lượng khoảng 5,3 cây vàng.

Sau đó, Huy mang vàng đến một số tiệm vàng tại tỉnh Bắc Ninh và phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để bán, thu được khoảng 887 triệu đồng.

Số tiền trên Huy sử dụng tiêu xài cá nhân và đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.