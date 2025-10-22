Xem video:

Đoạn video, ghi ngày 16/10, cho thấy một nam thanh niên cúi người đốt pháo trong sân trước nhà, rồi đặt vào ống phóng và chạy lùi lại. Tuy nhiên, thay vì bay thẳng lên trời, quả pháo lao đi loạng choạng, vòng nhiều vòng và rơi xuống gầm chiếc 4Runner đang đỗ trước sân.

Hoảng hốt vì pháo chệch hướng, người đàn ông vội lao đến tìm cách nhặt lên. May mắn thay, quả pháo phát nổ trước khi anh ta kịp chạm vào. Vụ nổ khiến người này giật mình bỏ chạy, sau đó quay lại xem xét thiệt hại trước khi đi vào nhà.

Cảnh sát Kaua‘i cho biết họ nhận được tin báo vào khoảng 11h30 (giờ địa phương). Người đàn ông ban đầu rời khỏi hiện trường, nhưng lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ Bronze Robson, 24 tuổi, với cáo buộc gây nguy hiểm liều lĩnh cấp độ hai. Đây là tội danh nhẹ (misdemeanor), và Robson bị tạm giam với mức bảo lãnh 1.000 USD.

Rất may vụ việc không gây thương tích. Thiệt hại đối với chiếc 4Runner chưa được thống kê, song phía cảnh sát nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của pháo hoa trái phép. Trợ lý Cảnh sát trưởng Darren Rose cảnh báo: “Hành vi liều lĩnh như vậy đe dọa tính mạng và tài sản của cộng đồng. Pháo nổ trái phép không có chỗ trong khu dân cư.”

