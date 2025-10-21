Tình trạng tai nạn giao thông tại Ấn Độ thời gian gần đây tăng mạnh, trong đó nguyên nhân phổ biến nhất vẫn là chạy quá tốc độ. Mới đây, một vụ tai nạn liên quan chiếc Mahindra XUV700 tại thành phố Ranchi (bang Jharkhand) đã gây xôn xao mạng xã hội khi chiếc xe suýt rơi khỏi cầu vượt, nhưng may mắn toàn bộ người trên xe đều sống sót.

Đoạn video lan truyền cho thấy chiếc XUV700 màu trắng mắc kẹt trên thành chắn bê tông của cầu vượt, phần lốp sau bên trái lơ lửng ngoài không trung. Chiếc xe chỉ cần lao thêm vài chục centimet nữa là có thể rơi xuống, gây hậu quả thảm khốc. Nhân chứng tại hiện trường cho biết vụ tai nạn xảy ra vào đêm 16/10 trên tuyến Ranchi Ring Road, khi tài xế được cho là chạy với tốc độ rất cao, mất lái và đâm thẳng vào dải bê tông.

Hình ảnh hiện trường cũng cho thấy lốp trước bên phải của xe đã mòn trơ, có thể là yếu tố khiến xe mất độ bám khi đánh lái gấp. Một số ý kiến kỹ thuật nhận định chiếc XUV700 trong vụ việc là bản dùng động cơ diesel 2.2L mHawk – nặng hơn bản xăng – khiến đầu xe thêm chòng chành khi tài xế đột ngột đổi hướng ở tốc độ cao. Cộng với lốp mòn, chiếc SUV nhanh chóng mất kiểm soát và leo lên dải phân cách.

Điều may mắn là tai nạn không gây thương vong. Người dân xung quanh đã hỗ trợ kịp thời, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Vụ việc khiến giao thông trên tuyến đường bị ách tắc tạm thời.

Nhiều người tranh luận về lỗi thuộc về tài xế hay hạ tầng. Trong video có thể thấy phía trước xe là một đoạn dải chắn bằng bê tông trồi ra như bệ dành cho người đi bộ, nằm tách riêng với mặt đường. Một số ý kiến cho rằng tài xế có thể chỉ phát hiện vật cản khi đã quá muộn, do tầm nhìn hạn chế ban đêm, nên đánh lái gấp để né, dẫn đến mất kiểm soát. Nếu chiếc xe không chạy quá nhanh, hậu quả có thể đã được tránh.

Theo Cartoq