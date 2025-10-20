Một doanh nghiệp dược phẩm tại Ấn Độ vừa gây chú ý khi mạnh tay tặng 51 chiếc Kia Sonet cho nhân viên nhân dịp Diwali, lễ hội ánh sáng lớn nhất trong năm tại nước này. Video ghi lại khoảnh khắc các nhân viên nhận chìa khóa xe mới được lan truyền mạnh trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo báo Dainik Bhaskar, doanh nghiệp nói trên là Mits Healthcare, trụ sở tại thành phố Panchkula. Chủ công ty, doanh nhân kiêm nhà hoạt động xã hội M.K. Bhatia đích thân trao chìa khóa cho từng nhân viên trong buổi lễ. Đây không phải lần đầu Mits Healthcare tặng xe cho người lao động: năm ngoái, công ty này cũng từng tặng 15 chiếc Tata Punch khiến truyền thông Ấn Độ xôn xao.

Đợt tặng xe năm nay có quy mô lớn hơn nhiều, với 51 chiếc Kia Sonet mới tinh, nhiều màu sắc khác nhau, được ghi nhận tại đại lý và bàn giao cho nhân viên. Sau buổi trao xe, các nhân viên lái phương tiện của mình thành một đoàn lớn di chuyển về trụ sở Mits Healthcare, thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Nguồn tin cho biết loại xe mỗi người nhận có thể khác nhau tùy cấp bậc và vị trí công việc, dù thông tin này chưa được kiểm chứng. Chủ doanh nghiệp cũng tiết lộ một số người năm nay nhận Kia Sonet chính là những nhân viên từng được tặng SUV vào năm trước đa phần đều gắn bó lâu năm với công ty. Với các nhân viên mới, xe sẽ tiếp tục được bàn giao trong thời gian tới.

Dù hào phóng, cách tặng xe của Mits Healthcare có điểm đáng chú ý: số xe được mua trả góp, công ty chi trả khoản đặt cọc và đứng ra đóng bảo hiểm. Về phần trả góp hằng tháng, ông Bhatia cho biết công ty sẽ tăng lương cho người lao động ngay sau khi nhận xe, với mức tăng bao gồm toàn bộ khoản tương đương tiền EMI và thêm phụ cấp nhiên liệu khoảng 2.500 rupee/tháng. Nhờ đó, nhân viên “không phải bỏ đồng nào để mang xe về nhà”, trong khi giấy tờ đăng ký vẫn đứng tên cá nhân người nhận chứ không thuộc sở hữu công ty.

Theo Cartoq