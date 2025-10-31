Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai). Duy được xác định là hung thủ trong vụ phóng hỏa đốt tiệm spa của người tình tại số 257/19 Đỗ Trạc, tổ 1 Tây Sơn (phường An Khê), khiến hai người tử vong.

Theo kết quả điều tra, chị T.T.T.N. (SN 1994) và anh N.B.C. (SN 1992, cùng trú tại phường An Khê) từng là vợ chồng và có một con chung là cháu N.B.T. (5 tuổi). Năm 2024, hai người ly hôn.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy. Ảnh: VKSND tỉnh Gia Lai

Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Anh Duy và được Duy giúp đỡ trong việc kinh doanh tiệm spa. Trong thời gian này, anh C. biết chuyện và nhiều lần thách thức, đòi đánh nhau với Duy nhưng được chị N. can ngăn. Sau đó, giữa chị N. và Duy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 18/10, anh C. đến tiệm spa chơi với con trai rồi ngủ lại. Khoảng 0h ngày 19/10, sau khi uống thuốc diệt cỏ trong chai có ký hiệu “A&A”, Duy đi bộ đến tiệm spa tìm chị N. để giải quyết mâu thuẫn.

Do từng ở lại đây nên Duy biết cửa bên hông nhà thường không khóa, liền lén mở cửa đi vào. Thấy chị N. và anh C. đang ngủ cùng con trai, Duy nổi cơn ghen và nảy sinh ý định đốt nhà để giết chị N. và anh C.

Duy sang nhà bên cạnh lấy một can nhựa rồi đi bộ ra đường nhờ xe ôm chở đi mua 400.000 đồng tiền xăng với lý do xe hết xăng. Khi còn cách tiệm spa khoảng 1km, Duy xuống xe, đi bộ đến tiệm, mở cửa chính, đổ xăng vào phòng nơi ba người đang ngủ và nhiều vị trí khác trong căn nhà.

Sau khi tưới xăng, Duy bật quẹt gas khiến ngọn lửa bùng lên, làm chị N. tử vong tại chỗ. Phát hiện cháy, anh C. ôm con trai chạy ra ngoài nhưng cả hai bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai rồi chuyển lên tuyến trên.

Tiệm spa bị phóng hỏa khiến 2 người tử vong. Ảnh: Trần Hoàn

Sau khi phóng hỏa, Duy thoát ra ngoài theo lối bên hông. Tuy nhiên, do lửa cháy lớn nên Duy bị ngạt khói và bỏng ở tai, bàn chân. Lúc này, do ngấm thuốc diệt cỏ đã uống trước đó, Duy bị khó thở, bội nhiễm, phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Khê, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai điều trị.

Về phía anh C., do vết thương quá nặng, đến ngày 28/10, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Còn cháu N.B.T. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM).

Hành vi của Nguyễn Anh Duy được xác định là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Sau khi được xuất viện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Duy về tội “Giết người”.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và nhằm ngăn chặn bị can bỏ trốn, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên để Cơ quan CSĐT tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV, ông N.M.H. (cha của Nguyễn Anh Duy) cho biết, con trai ông và chị N. quen nhau khoảng 7 tháng trước nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khuya 18/10, sau khi đi chơi về, Duy lại đòi đi tiếp nhưng bị mẹ ngăn lại.

Trung tâm Y tế An Khê, nơi tiếp nhận điều trị ban đầu cho Nguyễn Anh Duy. Ảnh: Trần Hoàn

Sau khi mở được cửa, Duy cầm một chai thuốc đổ vào miệng nhưng không biết là thuốc gì, còn nhiều hay ít rồi bỏ đi, gia đình tìm kiếm nhưng không thấy. Rạng sáng hôm sau, họ nhận được tin Duy là người phóng hỏa đốt nhà, đang được điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo ông H., Duy không có công ăn việc làm ổn định, sống lang thang, đi về tùy thích. Khoảng hơn một tháng trước, Duy từng uống thuốc diệt cỏ nhưng được người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Nguyên nhân dẫn đến hành động này gia đình không nắm được.