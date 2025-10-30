Ngày 30/10, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Anh Duy để điều tra về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Duy là nghi phạm trong vụ phóng hỏa đốt nhà người tình vì ghen tuông, xảy ra tại số 257/19 Đỗ Trạc, tổ 1 Tây Sơn, phường An Khê (tỉnh Gia Lai), khiến 4 người thương vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người chết và 2 người bị thương. Ảnh: Trần Hoàn

Theo kết quả điều tra, chị T.T.T.N. (SN 1994) và anh N.B.C. (SN 1992, cùng trú tại phường An Khê) từng là vợ chồng, có một con chung là cháu N.B.T. (SN 2020). Đến năm 2024, cả hai đã ly hôn.

Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú cùng phường). Quá trình chị N. và Duy quen nhau, anh C. nhiều lần thách thức đòi đánh nhau với Duy nhưng được chị N. can ngăn. Sau đó, giữa chị N. và Duy thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ.

Tối 18/10, anh C. đến tiệm spa của chị N. để thăm con và ngủ lại. Do ghen tuông, Duy mua xăng về phóng hỏa đốt tiệm, khiến chị N. tử vong tại chỗ. Anh C. cùng cháu N.B.T. bị bỏng nặng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Về phía nghi phạm Nguyễn Anh Duy, sau khi phóng hỏa đốt tiệm spa, đối tượng cũng bị ngạt khói, bỏng ở tai và mu bàn chân nên được đưa đến Trung tâm Y tế An Khê cấp cứu và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai để điều trị.

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 28/10, anh N.B.C. (chồng cũ chị N.) cũng đã tử vong.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Anh Duy là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định và lệnh trên để Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt bị can, tạm giam và điều tra theo quy định.