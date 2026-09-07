Khi hệ sinh thái sống trở thành một phần của hạ tầng nhân lực

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đứng trước một nghịch lý: sở hữu lực lượng lao động lớn nhưng dòng người trẻ liên tục rời đi tìm kiếm việc làm và cơ hội phát triển. Giai đoạn 2020 - 2024, mỗi năm có khoảng 200.000 - 250.000 lao động từ các tỉnh ĐBSCL di cư đến các vùng công nghiệp tại TP.HCM, Đồng Nai; đáng chú ý, hơn 70% thuộc nhóm 18 - 35 tuổi.

Từ góc độ phát triển kinh tế, tỉ lệ xuất cư cao đang tạo áp lực lên khả năng giữ lại nguồn nhân lực trẻ và có kỹ năng - lực lượng quan trọng cho sự chuyển dịch cơ cấu, phát triển công nghiệp tại địa phương. Điều này đặt ra bài toán khó cho các khu công nghiệp đang phát triển mạnh ở miền Tây.

Lương Hoà (Tây Ninh) đang hình thành cực công nghiệp mới, tiêu biểu là cụm KCN Tandoland và Prodezi với tổng quy mô đến 650 ha. Động lực công nghiệp của khu vực đang song hành với mạng lưới hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh. Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh đã thông xe kỹ thuật, mở trục kết nối trực tiếp từ Lương Hòa về TP.HCM; trong tương lai khu vực tiếp tục được liên kết với đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài và tuyến Vành đai 3, Vành Đai 4, hệ thống các cao tốc giúp mở rộng khả năng kết nối việc làm, dịch vụ và các tiện ích đô thị giữa Lương Hòa với TP.HCM.

Điều đó đặt ra câu hỏi cho cả hệ sinh thái công nghiệp tại Lương Hòa nói riêng và quá trình công nghiệp hóa của miền Tây nói chung: làm thế nào để thu hút được nhân lực, nhưng quan trọng hơn là tạo đủ điều kiện để họ lựa chọn ở lại. Khi các KCN chuyển dịch sang những ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhu cầu nhân lực cũng thay đổi theo.

Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh thông xe kỹ thuật, thêm trục kết nối Lương Hòa với TP.HCM, tạo động lực cho quá trình hình thành cực công nghiệp - đô thị mới

Bên cạnh lực lượng lao động trực tiếp, các nhà máy cần thêm kỹ thuật viên, kỹ sư, chuyên gia cấp cao và đội ngũ quản lý có khả năng làm việc lâu dài. Đây là nhóm nhân sự có nhiều sự lựa chọn, thu nhập tốt hơn nên thường cân nhắc môi trường làm việc, thời gian di chuyển và chất lượng cuộc sống khi quyết định gắn bó với một địa phương.

Từ thực tế đó, Công ty Cổ phần Mai Bá Hương đang theo đuổi cách tiếp cận mới: phát triển nhà ở trong mối liên kết với hệ sinh thái việc làm, dịch vụ và tiện ích địa phương, từng bước hình thành không gian sống đủ chất lượng để người lao động an cư và gắn bó lâu dài.

Sức sống của khu đô thị bổ trợ cho sự phát triển chung

Tại khu vực Lương Hòa (Tây Ninh), nơi công nghiệp đang phát triển sôi động, định hướng này được thể hiện qua dự án Dragon Eden - khu đô thị hơn 146,8ha do Công ty Mai Bá Hương phát triển. Từ bài toán thu hút và giữ chân nguồn nhân lực cho hệ sinh thái công nghiệp, Mai Bá Hương hướng đến xây dựng Dragon Eden trở thành môi trường sống chuẩn quốc tế, với các tiện ích hiện đại góp phần bổ sung hạ tầng xã hội cho khu vực đang gia tăng nhanh về nhu cầu việc làm và cư trú.

Với tầm nhìn dài hạn, Mai Bá Hương đã định hướng xây dựng môi trường sống đồng bộ ngay từ những bước đi đầu tiên và phân khu River chính là mảnh ghép quan trọng cho việc đáp ứng yêu cầu của nhóm nhân lực chất lượng cao.

Nằm đối diện cụm KCN 650ha, phân khu có lợi thế tiếp cận lực lượng kỹ sư, chuyên gia và cấp quản lý làm việc tại các trung tâm sản xuất lân cận. Phân khu River được quy hoạch ven kênh Thầy Mười, kết hợp không gian xanh từ công viên ven kênh 1,1ha, hệ tiện ích đồng bộ. Những yếu tố này góp phần tạo dựng môi trường sống khác biệt, phù hợp với kỳ vọng về sự tiện nghi, chất lượng và tính ổn định của một cộng đồng cư dân văn minh.

Dragon Eden hứa hẹn bổ sung các không gian xanh và tiện ích cộng đồng nhằm hoàn thiện chất lượng sống cho cư dân. Theo công ty Mai Bá Hương, hiện công viên trung tâm Eden Park 2,1ha đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động, tạo thêm điểm sinh hoạt, vui chơi và thư giãn cho toàn khu đô thị. Đây cũng là một phần trong nền tảng để khu vực từng bước hình thành cộng đồng cư dân ổn định, thay vì thoả mãn nhu cầu lưu trú ngắn hạn.

Địa thế hướng thủy ven kênh Thầy Mười cùng mảng xanh, hệ tiện ích chung cao cấp tạo nên không gian sống sinh thái và cân bằng tại phân khu River

Theo đại diện công ty Mai Bá Hương, nhìn ở lăng kính vĩ mô, một không gian sống bài bản chính là công cụ chiến lược để giữ chân nhân lực cấp cao tại các thủ phủ công nghiệp.

“Thước đo thành công của một khu công nghiệp thế hệ mới không thể chỉ đong đếm bằng tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng. Giá trị cốt lõi và bền vững nhất nằm ở khả năng kiến tạo một cộng đồng cư dân vững mạnh phía sau guồng quay sản xuất. Suy cho cùng, điều khiến những khối óc tinh hoa ở lại không nằm ở một bản hợp đồng lao động hấp dẫn, mà ở một nơi chốn thực sự đáng sống”, đại diện công ty Mai Bá Hương khẳng định.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Sales Gallery Dragon Eden

2012 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, TP.HCM.

Email: info@mbh.com.vn

Hotline: 0833 089 089

Website: https://dragoneden.vn/

(Nguồn: Công ty Cổ phần Mai Bá Hương)