Với bãi biển riêng, Dream Dragon Resort mở ra một không gian vừa khoáng đạt vừa tinh tế. Kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng rồng uốn lượn sóng nước, kết hợp cùng nội thất hiện đại, tạo nên phông nền hoàn hảo cho những sự kiện đẳng cấp - nơi mọi khoảnh khắc đều được nâng tầm thành kỷ niệm.

Không chỉ đầu tư cho chất lượng lưu trú, Dream Dragon Resort còn là điểm đến tổ chức sự kiện, tiệc cưới, hội nghị - hội thảo lớn bậc nhất Hải Phòng với phòng ballroom không cột và sảnh tiệc cao cấp có sức chứa tới 1.300 khách, thích hợp cho gala, tiệc cưới, ra mắt sản phẩm hay các sự kiện trọng đại. Khu vực ngoài trời hướng biển có thể đón tới 3.000 khách, lý tưởng cho những bữa tiệc cưới lãng mạn, lễ hội hay các chương trình giải trí hoành tráng. Hệ thống phòng hội nghị - hội thảo chuyên nghiệp với sức chứa gần 150 khách, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu gặp gỡ, đào tạo, ký kết của doanh nghiệp.

Dream Dragon Resort còn được mệnh danh là “thiên đường” tiệc cưới bên bờ biển. Trong không gian khoáng đạt nơi trời - biển giao hòa, thảm cát trắng mịn và hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển khẽ chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của một tình yêu đẹp. Tất cả đều được đội ngũ nhân sự của khách sạn chăm chút, từ trang trí, âm thanh - ánh sáng đến ẩm thực, để biến ngày trọng đại thành một kỷ niệm không thể nào quên.

Tại Dream Dragon Resort, mỗi sự kiện không chỉ là một chương trình, mà là hành trình cảm xúc được dệt nên từ sự tận tâm và dịch vụ chuyên nghiệp. Đây chính là nơi để mọi sự kiện trở thành câu chuyện đáng nhớ, để từng khoảnh khắc trọng đại được nâng niu và lan tỏa.

Dream Dragon Resort Địa chỉ: Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng Hotline: 0225 352 9999 Website: https://dreamdragonresort.com Facebook: https://www.facebook.com/dreamdragonresort Email: info@dreamdragonresort.com

(Nguồn: Dream Dragon Resort)