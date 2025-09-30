Nguồn gốc cây chà là

Cây chà là (tên khoa học: Phoenix dactylifera) là một loài cây thuộc họ Cau (Arecaceae), có nguồn gốc từ Bắc Phi và lan rộng sang châu Á, sau đó được trồng phổ biến ở Hy Lạp, châu Âu và Việt Nam. Đây là cây thân gỗ cao lớn, được trồng rộng rãi nhờ giá trị kinh tế, cảnh quan và y học.

Trong môi trường khắc nghiệt, thiếu nước, cây chà là vẫn vươn lên mạnh mẽ và ra quả. Cây chà là trở thành biểu tượng cho sự sống, sự kiên cường và khả năng tồn tại. Hình ảnh cây chà là xanh tươi giữa sa mạc khô cằn mang đến niềm hy vọng và sự an ủi cho những người du mục và lữ khách.

Quả chà là cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào, giàu năng lượng và có thể bảo quản lâu dài. Vì vậy, cây chà là tượng trưng cho sự sung túc, giàu có và thịnh vượng. Trong các nền văn hóa cổ xưa, việc sở hữu những vườn chà là lớn được xem là dấu hiệu của sự giàu có và quyền lực.

Hàng chà là được trồng dọc tuyến đường đẹp nhất Hạ Long. Ảnh: Phạm Công

Cách trồng và chăm sóc cây chà là

Cây chà là có thân thẳng, cao từ 15-30m, đường kính thân khoảng 30-50cm. Lá dạng lông chim, dài 4-6m, mọc thành tán trên đỉnh thân, bẹ lá có gai nhọn. Rễ phát triển mạnh, dài 10-15m, tán rộng khoảng 8m. Cây sống lâu năm, có thể cho quả đến 80-90 năm.

Hoa mọc thành chùm lớn, thường vào tháng 2-3. Quả chà là hình trụ hoặc bầu dục, dài 3-7cm, đường kính 2-3cm, màu xanh khi non và nâu đỏ khi chín. Thịt quả ngọt, giàu dinh dưỡng, bên trong chứa hạt cứng. Thời gian thu hoạch quả từ tháng 8-12.

Cây chà là được trồng trên đất cát pha hoặc thịt pha cát, thoát nước tốt, chịu hạn và mặn cao, với nhiệt độ lý tưởng từ 20-40 độ C và ánh sáng đầy đủ. Khi trồng, chọn cây giống cấy mô chất lượng, đảm bảo tỉ lệ cây cái và cây đực (50:1) để thụ phấn hiệu quả.

Chăm sóc cây bằng cách bón phân NPK hoặc hữu cơ 2-3 lần/năm vào mùa xuân và thu, kết hợp cắt tỉa lá già vào tháng 12 đến tháng 1 để cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh. Cây cần tưới nước vừa đủ, đặc biệt trong mùa khô, nhưng tránh ngập úng. Với điều kiện chăm sóc tốt, cây chà là có thể cho quả sau 3-5 năm.

Hàng cây chà là mỗi buồng quả trung bình nặng hơn 3 cân. Ảnh: Phạm Công

Cây chà là hợp với tuổi gì?

Cây chà là trong phong thủy được xem là biểu tượng của sức sống mạnh mẽ, sự thịnh vượng và sung túc. Bởi đặc tính sinh trưởng tốt trong điều kiện khắc nghiệt, cây chà là mang ý nghĩa kiên cường, vượt khó, bền bỉ. Những chùm quả ngọt ngào, sai trĩu tượng trưng cho tài lộc dồi dào, gia đình sum vầy, con cháu đông đúc.

Trồng cây chà là trong sân vườn hay trước nhà không chỉ mang lại bóng mát, tạo sự cân bằng sinh khí mà còn được tin là thu hút may mắn, hóa giải năng lượng xấu, giúp gia đạo bình an.

Những người thuộc tuổi Mão, Dần, Ngọ, Tuất được cho là trồng cây này sẽ thêm phần thuận lợi, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Quả chà là khi chín ăn có vị ngọt, tốt cho tiêu hoá, tim mạch. Ảnh: Phạm Công

Cây chà là hợp với mệnh gì?

Trong phong thủy, cây chà là thuộc hành Mộc, vì vậy rất hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Người mệnh Mộc trồng cây này sẽ được bổ trợ thêm sức mạnh, mang lại sự phát triển bền vững và tài lộc lâu dài.

Với người mệnh Hỏa, cây chà là giúp tăng thêm năng lượng tích cực vì “Mộc sinh Hỏa”, từ đó công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến và cuộc sống may mắn hơn.

Người mệnh Thủy cũng có thể trồng vì “Thủy sinh Mộc”, tuy hiệu quả không mạnh bằng nhưng vẫn mang ý nghĩa tốt lành.