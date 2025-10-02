Dropbox là một nền tảng cho phép lưu trữ, sắp xếp tài liệu, được ứng dụng trong đời sống lẫn công việc.

Theo Nghiên cứu Triển vọng kinh doanh do UOB thực hiện tại Việt Nam công bố vào tháng 6/2025 cho thấy hơn 90% doanh nghiệp Việt đang sử dụng các giải pháp số. Đáng chú ý, dẫn đầu xu hướng này là nhóm công ty tầm trung, với 9 trên 10 công ty dự kiến tăng cường đầu tư kỹ thuật số trong năm nay. Song song đó, khi công cụ số đã phổ biến và trở thành thước đo tiêu chuẩn, bài toán đặt ra cho doanh nghiệp chính là tăng năng suất và đảm bảo vận hành liền mạch.

Một khảo sát gần đây do Dropbox phối hợp cùng YouGov thực hiện nhân Ngày Năng suất Thế giới (20/6) đã phản ánh rõ những khó khăn trong môi trường làm việc hiện đại. Nổi bật nhất là phần lớn người lao động tham gia khảo sát vẫn cảm thấy bị thiếu hụt công cụ lao động, trong khi chỉ 26% người tham gia cho biết họ được trang bị đầy đủ công cụ và nguồn lực cần thiết để làm việc hiệu quả.

Nhằm tháo gỡ rào cản công việc hiện đại, Dropbox mang đến một giải pháp thông minh và hợp nhất, nơi mọi công cụ thể, thiết yếu được tích hợp trong cùng một không gian. Điều này được thể hiện rõ qua khẩu hiệu “All-in-one-place”, đồng thời thể hiện rõ cam kết lâu dài của Dropbox về sự tiện lợi, hiệu suất và bảo mật.

Bộ công cụ mạnh mẽ của Dropbox bao gồm: Tự động sao lưu và bảo vệ dữ liệu quan trọng, đơn giản hóa chữ ký số, rút ngắn thời gian phản hồi các dự án sáng tạo và video, gửi các tệp dung lượng lớn dễ dàng. Ngoài ra, Dropbox còn mở rộng giá trị dịch vụ khi bổ sung các tiện ích như chia sẻ văn bản và tương tác, theo dõi thời gian thực, bộ công cụ tìm kiếm thông tin và quản lý nội dung toàn diện bằng AI.

Tích hợp liền mạch với các nền tảng phổ biến tại Việt Nam như Microsoft Teams, Canva và Google Workspace, Dropbox giúp doanh nghiệp giảm thiểu khó khăn khi làm việc giữa các phòng ban hay đội nhóm, đồng thời khắc phục nhiễu loạn thông tin trong không gian số, qua đó giúp việc hợp tác và làm việc trở nên hiệu quả, an toàn và tập trung tối đa cho những nhiệm vụ quan trọng.

Theo dữ liệu từ Solid&Soft, nhà phân phối chính thức của Dropbox tại Việt Nam, tính đến tháng 7/2025, các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực đã và đang tích cực sử dụng Dropbox nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và hỗ trợ đẩy mạnh chuyển đổi số. Top 3 ngành dẫn đầu về mức độ sử dụng Dropbox là dịch vụ chuyên nghiệp (28%), bán lẻ (15%) và CNTT (14%).

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế số, bài toán đặt ra không chỉ là tốc độ doanh nghiệp tiếp cận công cụ mới như thế nào, mà còn là mức độ hiệu quả của công cụ nhằm giúp người lao động làm việc thông minh hơn.

Trên hành trình này, các nền tảng như Dropbox, được thiết kế để giảm thiểu rào cản và làm việc liền mạch nhờ tích hợp với các công cụ phổ biến, có thể đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp khai mở tiềm năng để nâng cao năng suất và khả năng cộng tác ở quy mô lớn.