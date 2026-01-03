DSpace Audio đặt dấu mốc mới tại phường Thành Vinh (Nghệ An), mang theo triết lý “Trải nghiệm thật - Sản phẩm thật - Giải pháp thật”. Ảnh: DSpace Audio

Không gian trải nghiệm mang tính thực tế

Theo đại diện DSpace Audio, phường Thành Vinh tập trung nhiều khách hàng trẻ, am hiểu công nghệ và ngày càng quan tâm đến giải trí tại gia. Dù vậy, khu vực này vẫn thiếu những không gian audio được đầu tư bài bản, nơi khách có thể nghe thử và so sánh trước khi quyết định.

Thời gian qua, không ít khách hàng ở Nghệ An, Hà Tĩnh hay Thanh Hóa phải di chuyển xa tới Hà Nội hoặc TP.HCM để trải nghiệm sản phẩm. Việc mở chi nhánh tại phường Thành Vinh giúp DSpace rút ngắn khoảng cách, mang lại điều kiện trải nghiệm thuận tiện hơn và tạo cơ hội đồng hành lâu dài với cộng đồng yêu audio miền Trung.

Showroom DSpace Audio được xây dựng với không gian thiết kế tinh gọn, tập trung cho trải nghiệm thực tế của người dùng. Ảnh: DSpace Audio

Showroom DSpace Audio tại phường Thành Vinh được xây dựng như một phiên bản thu gọn nhưng chọn lọc từ hai showroom lớn của hệ thống. Không gian được thiết kế tinh gọn, tập trung cho trải nghiệm thực tế với các phân khúc khác nhau, từ loa nghe nhạc, loa karaoke cho gia đình, đến những hệ thống âm thanh phục vụ căn hộ, nhà phố hay quán cà phê.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách bố trí. Thay vì trưng bày theo hướng phô diễn, showroom ưu tiên mô phỏng các bối cảnh quen thuộc như phòng khách hoặc phòng nhỏ. Nhờ đó, khách hàng có thể hình dung rõ hơn việc thiết bị sẽ thể hiện ra sao khi đặt trong chính không gian sống của mình.

Quy trình tư vấn thống nhất từ trải nghiệm đến hậu mãi

Quy trình tư vấn tại DSpace bắt đầu từ việc tìm hiểu kỹ không gian lắp đặt, gu âm nhạc, thói quen sử dụng và ngân sách của khách hàng. Chỉ sau khi có đủ thông tin, đội ngũ tư vấn mới đề cập đến thương hiệu, mẫu sản phẩm hay mức giá.

Tại showroom phường Thành Vinh, khách hàng luôn được nghe thử trực tiếp, được so sánh giữa các lựa chọn và giải thích cụ thể về ưu điểm cũng như hạn chế của từng phương án. Triết lý của DSpace là giúp khách “nghe bằng tai mình” và đưa ra quyết định dựa trên trải nghiệm thật, thay vì chạy theo quảng cáo hay xu hướng.

Khách hàng tới DSpace sử dụng trực tiếp sản phẩm tại cửa hàng. Ảnh: DSpace Audio

Đội ngũ tư vấn bán hàng tại chi nhánh được đào tạo trực tiếp từ các showroom của hệ thống. Nhân sự mới phải trải qua thời gian thực tập, tham dự các buổi nghe thử, so sánh thiết bị và tham gia workshop nội bộ về tư vấn, giao tiếp và setup phòng nghe. Mục tiêu nhằm bảo đảm khách hàng ở mọi chi nhánh đều nhận được trải nghiệm đồng nhất, đúng với triết lý mà DSpace theo đuổi.

Toàn bộ chính sách của hệ thống đều được áp dụng tại chi nhánh mới, từ bảo hành chính hãng, đổi trả theo quy định đến hỗ trợ kỹ thuật sau lắp đặt. Bên cạnh đó, DSpace triển khai dịch vụ khảo sát, lắp đặt và tinh chỉnh trực tiếp tại nhà cho khách hàng trong khu vực lân cận, giúp những gia đình hoặc quán cà phê lần đầu tiếp cận audio không cảm thấy bối rối sau khi mua sắm.

DSpace Audio tập trung vào tư vấn, lắng nghe nhu cầu và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình lựa chọn giải pháp âm thanh. Ảnh: DSpace Audio

Điều DSpace tự hào nhất khi có mặt tại Nghệ An không chỉ nằm ở việc mở thêm một điểm bán. Đây là cơ hội để thương hiệu xây dựng một địa chỉ tin cậy, nơi khách hàng có thể đến để nghe, để hỏi, để trải nghiệm và được đồng hành trong suốt hành trình chơi audio.

Từ chỗ phải đặt hàng xa, chờ đợi lâu và không có điều kiện nghe thử, người yêu nhạc tại miền Trung nay đã có thêm một lựa chọn đủ tin cậy và chuyên nghiệp.

Chi nhánh thứ ba đánh dấu một bước tiến mới, đồng thời mở ra hành trình dài hạn của DSpace Audio trong việc lan tỏa những trải nghiệm âm thanh trung thực, giàu cảm xúc và bền vững hơn đến với cộng đồng yêu nhạc.

(Nguồn: DSpace Audio)