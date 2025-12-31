Tại buổi gặp gỡ truyền thông, ca sĩ Phan Đinh Tùng trình diễn nhiều ca khúc, biến buổi gặp thành mini show với 9 tiết mục.

Về kế hoạch 2026, anh đang có nhiều ý tưởng muốn thực hiện ngay, đầu tiên là tham vọng đối với bản hit quốc dân Khúc hát mừng sinh nhật.

Phan Đinh Tùng nói từng có giai đoạn đầu tư nhiều tỷ đồng cho các bài hát mới nhưng lượt xem rất thấp. Điều đó khiến anh nhận ra cần tập trung vào gia tài âm nhạc hiện có và luôn trăn trở về việc đưa bài Khúc hát mừng sinh nhật ra thế giới.

Năm sau, Phan Đinh Tùng sẽ phát hành MV remake Khúc hát mừng sinh nhật, mời 5 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục, một số anh tài, chị đẹp và tân binh toàn năng góp giọng, quay MV cũng như trình diễn trong các đêm nhạc của anh.

Phan Đinh Tùng tại sự kiện "Đinh Birthday".

Nam ca sĩ tin khi MV ra mắt, việc 5 nghệ sĩ quốc tế chia sẻ sản phẩm lên mạng xã hội sẽ tạo được hiệu ứng ở các nước này.

Phan Đinh Tùng tham vọng bài Khúc hát mừng sinh nhật của Việt Nam sẽ được thế giới biết đến như Gangnam Style của Psy, Hàn Quốc, thậm chí trở thành bài hát mừng sinh nhật toàn cầu.

Kế đến, Phan Đinh Tùng ấp ủ dự án Đinh Music - chuỗi MV cover 7 bài hát nổi tiếng, mở màn là bài Say một đời vì em đang gây tranh cãi những ngày qua.

Phan Đinh Tùng đang rất sung sức và hào hứng với các dự án mới.

Năm 2026, anh sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi đêm nhạc mang thương hiệu Đinh sau thành công của Đinh Show.

Cụ thể là Đinh Concert in Ho Chi Minh City dự kiến diễn ra vào ngày 20/6/2026 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM; Đinh Concert in Las Vegas vào ngày 28/11/2026 ở Mỹ và Đinh Symphony vào ngày 26/12/2026 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Phan Đinh Tùng đang làm việc cùng những nhân sự giàu kinh nghiệm nhằm từng bước triển khai các dự án quy mô lớn này.

MV "Khúc hát mừng sinh nhật" - Phan Đinh Tùng

Hồ Trung Dũng ra album phòng thu thứ 10

Ca sĩ Hồ Trung Dũng vừa giới thiệu album Alive với 11 ca khúc tự sáng tác. Album Alive là bức tranh cảm xúc trọn vẹn về cuộc sống với đủ đầy những mảnh ghép: từ bình yên, hạnh phúc, tổn thương, thất tình và những khoảnh khắc yếu lòng muốn trốn tránh. Để hoàn thiện 11 ca khúc này, Hồ Trung Dũng đã sáng tác hơn 20 bài hát trong suốt 3 năm, sau đó chắt lọc, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng.

Thông điệp của 11 bài hát là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế với niềm tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan toả. Điểm thứ hai anh muốn truyền tải là mỗi người đều là anh hùng trong cuộc đời của chính mình.

Đây là album khiến anh căng thẳng và áp lực nhất trong sự nghiệp, bởi việc đem những câu chuyện rất riêng của mình chia sẻ trước đông đảo khán giả chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Doanh thu từ đợt pre-order album sẽ được Hồ Trung Dũng gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Sau album vật lý, cassette phiên bản giới hạn sẽ được phát hành giới hạn chỉ 50 băng.

Hồ Trung Dũng chia sẻ về việc sáng tác:

