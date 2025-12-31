Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội giới thiệu chương trình Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026 do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn, tổ chức vào 20h ngày 1/1/2026 tại Di sản văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh - Hoàng thành Thăng Long.

Các nghệ sĩ góp mặt trong chương trình.

Xuất hiện trong Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026 lần này, nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Nguyễn Khắc Hòa và các nghệ sĩ độc tấu NSƯT Lệ Giang (đàn bầu) Hoàng Hồ Khánh Vân (violin)... sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa, đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới.

Trong chương trình, những người yêu nhạc giao hưởng sẽ tiếp tục được thưởng thức những giai điệu thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước ở phần 1 của chương trình qua các ca khúc được chuyển soạn như: Người Hà Nội, Một mùa xuân nho nhỏ, Hoa cỏ mùa xuân, Hà Nội Đông - Tây - Nam - Bắc và những tác phẩm khí nhạc của Việt Nam, đặc biệt là Hạt mầm - một tác phẩm mới của nhạc sĩ Trọng Đài lần đầu tiên được trình diễn.

Ca sĩ Trọng Tấn.

Ở phần 2 của chương trình gồm nhiều tác phẩm kinh điển thế giới như Concerto violin Mùa xuân của A.Vivaldi, Alleluja của W. A. Mozart, O sole mio/ Mặt trời của tôi của E.Di Capua - A.Mazzucchi - G.Capurro, Champagner-Polka / Điệu Polka Sâm-panh, Op. 211 của J. Strauss II...

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Hà Nội, phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và phát trực tuyến trên các nền tảng số như Youtube, Facebook và ứng dụng Hà Nội On của Đài Hà Nội.