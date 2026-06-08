Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trải qua trận đấu đầy vất vả trước Indonesia tại AVC Cup khi phải cần tới 5 set mới giành chiến thắng 3-2. Dù tung đội hình mạnh nhất, trong đó có Trần Thị Thanh Thúy lần đầu xuất phát tại giải năm nay, Việt Nam lại khởi đầu không tốt và để thua set 1 với tỷ số 18-25. Indonesia chơi rất chủ động, phòng thủ kín kẽ và tấn công hiệu quả.
Sang set 2, Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi Thanh Thúy phải gánh cả bước một lẫn tấn công. Tuy nhiên, sự lên tiếng của Bích Thủy và Như Anh giúp đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng 25-22, đưa trận đấu về thế cân bằng.
Ở set 3, Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Các mũi tấn công như Thanh Thúy, Vi Quỳnh, Nguyễn Uyên và Như Anh liên tục ghi điểm, giúp đội thắng 25-18 để dẫn 2-1.
Tưởng như Việt Nam sẽ kết thúc trận đấu trong set 4, nhưng Indonesia vùng lên mạnh mẽ, thắng 25-19 để kéo trận đấu vào set 5. Ở thời điểm quyết định, Việt Nam bản lĩnh hơn, thắng nghẹt thở 15-13.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|18
|25
|25
|19
|15
|Indonesia
|25
|22
|18
|25
|13
15-13
Như Anh đập bóng uy lực đem về match-point cho ĐT Việt Nam. Sau đó vẫn tài năng trẻ của chúng ta ghi điểm quyết định để khép lại trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn.
13-12
Như Anh chắn bóng thành công, đem về điểm số thứ 13 cho ĐT Việt Nam, tiếc rằng sau đó Như Quỳnh phát bóng lỗi.
11-9
Cuối cùng ĐT Việt Nam cũng cắt được chuỗi lên điểm liên tiếp của Indonesia với cú bỏ nhỏ tinh tế của Nguyễn Thị Uyên.
10-9
Tình huống đập bóng bạt chắn của Indonesia, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể cắt mạch lên điểm của đối thủ. HLV Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý lần hai trong set 5.
10-6
Indonesia vừa ghi liền hai điểm, sau tình huống không hiểu ý của các cô gái Việt Nam. HLV Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý chiến thuật để cắt sự hưng phấn của đối thủ.
9-4
ĐT Việt Nam tạo khoảng cách 5 điểm với pha ghi điểm của Thanh Thuý.
7-3
Một tình huống challenge rất lâu và quyết định cuối là điểm số thứ 3 dành cho Indonesia.
6-2
Ban huấn luyện ĐT Indonesia lập tức xin hội ý chiến thuật ngay sau khi ĐT Việt Nam lên điểm số thứ 6.
SET 5: 4-2
Lê Như Anh sớm đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước 3-1. Indonesia giành lại 1 điểm nhưng ngay lập tức Thanh Thuý đập bóng uy lực ở vị trí số 4.
19-25
Dù rất cố gắng nhưng ĐT Việt Nam vẫn chịu thất bại 19-25 trong set thứ 4. Trận đấu sẽ phải bước vào set 5 quyết định.
15-21
Indonesia có hai pha phát bóng lỗi liên tiếp. Sau đó Thanh Thuý đập bóng, trọng tài xác định bóng out. ĐT Việt Nam xin challenge nhưng bóng không chạm tay chắn các cầu thủ Indonesia.
12-18
Indonesia đang thi đấu thăng hoa, trong khi các cô gái Việt Nam có vẻ tâm lý nên thường xuyên mắc lỗi.
12-16
Như Anh đập bóng bạt chắn Indonesia ra ngoài sân. Tuy nhiên Indonesia nhanh chóng lên điểm số thứ 16.
11-12
Thanh Thuý đem về hai điểm liên tiếp với một cú smash và một pha bỏ nhỏ thông minh. ĐT Việt Nam đang phải bám đuổi đối thủ với 1 điểm ít hơn.
8-10
Thêm một pha bỏ nhỏ tốt của nữ Việt Nam, sau đó là pha phát bóng hỏng ăn của Như Quỳnh.
5-6
Vi Thị Như Quỳnh bỏ nhỏ tinh tế, san bằng điểm số 5-5. Tuy nhiên ngay sau đó là pha phát bóng ra ngoài sân của Thanh Thuý.
3-3
Trong tình thế buộc phải thắng trong set 4, các cô gái Indonesia thi đấu quyết tâm. Thanh Thuý đập bóng chính xác san bằng điểm số 3-3.
25-18
Như Anh chốt hạ set đấu thứ 3 với điểm set-point để khép lại với chiến thắng 25-18.
22-16
Vi Thị Như Quỳnh bỏ nhỏ thông minh đem về điểm số thứ 22 khiến Indonesia lập tức xin time-out lần thứ hai trong set 3.
20-14
Càng thi đấu Thanh Thuý càng lấy lại phong độ với những cú đập bóng uy lực sở trường sau vạch 3m và ở vị trí số 4.
18-12
Indonesia cũng cho thấy quyết tâm bám đuổi, họ thu hẹp khoảng cách điểm số xuống còn 12-17. Tuy nhiên ngay lập tức Như Anh đem về điểm số thứ 18 cho đội nhà.
14-7
ĐT Việt Nam đang chơi bùng nổ trong set 3, liên tục ghi điểm để tạo khoảng cách lên tới 7 điểm trước Indonesia.
9-5
Đội trưởng Thanh Thuý đập bóng uy lực chạm hàng chắn, trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm số thứ 10 cho ĐT Việt Nam. Bên ngoài sân HLV Tuấn Kiệt lần đầu nở nụ cười trong trận đấu này.
8-3
Một cú block thành công của ĐT nữ Việt Nam, sau đó Như Anh đem về điểm số thứ 8 khiến ĐT Indonesia phải xin hội ý chiến thuật lần một trong set 3.
SET 3 - 4-1
Như Quỳnh phát bóng khó chịu khiến hàng thủ Indonesia mắc lỗi bước một, đem về điểm ace cho ĐT Việt Nam.
25-22
Lê Thanh Thuý giúp ĐT Việt Nam có được 3 set-point, Indonesia ghi thêm một điểm trước khi Kim Thoa xử lý tinh tế để khép lại set thứ hai với điểm số 25-22.
23-21
Indonesia vẫn kiên trì bám đuổi, họ có tình huống chắn bóng thành công để thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm. Ngay lập tức HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật lần hai trong set 2.
21-17
ĐT Việt Nam duy trì thế dẫn trước, với cách biệt 4 điểm để tiến gần hơn đến chiến thắng trong set thứ hai.
17-14
Thanh Thuý đập bóng không vượt qua hàng chắn của ĐT nữ Việt Nam.
13-11
Vẫn là 4T với hai pha ghi điểm liên tiếp, giúp ĐT Việt Nam duy thế dẫn trước các cô gái xứ vạn đảo.
11-8
Thanh Thuý có pha bỏ nhỏ đẳng cấp đem về điểm số thứ 11 cho ĐT Việt Nam, bản thân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tỏ ra bất ngờ về cô học trò cưng.
8-6
Đến lượt Vi Thị Như Quỳnh toả sáng đem về điểm số thứ 10 cho ĐT Việt Nam.
5-4
Thêm một điểm số nữa của Thanh Thuý với pha tấn công trên lưới chính xác ở vị trí số 4.
3-2
Đội trưởng Thanh Thuý đem về điểm số thứ 3 từ pha đập bóng uy lực sau vạch 3m.
SET 2
Indonesia vẫn đang phát huy tốt những cú smash uy lực, trong khi khả năng phòng ngự của các cô gái Việt Nam không tốt.
18-25
Indonesia khép lại set đấu thứ hai khi có tới 6 set-point. ĐT nữ Việt Nam chịu thất bại với điểm số khá cách biệt 18-25.
17-23
Indonesia duy trì khoảng cách 6 điểm nhiều hơn nữ Việt Nam. Cơ hội để Thanh Thuý và các đồng đội lật ngược tình thế là rất nhỏ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật lần hai trong set 1 khi đối thủ lên điểm số thứ 23.
15-20
Hàng chắn của Indonesia theo sát Thanh Thuý khiến đội trưởng của ĐT Việt Nam không thể có được điểm số từ cú đập bóng uy lực.
13-18
ĐT Việt Nam có điểm số thứ 12 sau tình huống đánh bóng ra ngoài sân của nữ Indonesia. Sau đó là một cú smash thành công của Trần Thị Thanh Thuý.
8-12
Như Quỳnh bỏ nhỏ không thành công, sau đó nữ Indonesia chắn bóng thành công để mang về điểm số thứ 12.
7-9
Những giây phút chuệch choạc của ĐT Việt Nam tạo cơ hội để Indonesia từ thế bị dẫn trước, cân bằng rồi vượt lên dẫn với cách biệt 2 điểm.
7-5
Nữ Indonesia phát bóng không qua lưới, ĐT Việt Nam có điểm số thứ 7 để duy trì thế dẫn trước đội bóng xứ vạn đảo.
17h00 - SET 1
Trận đấu bắt đầu, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng có điểm số đầu tiên.
16h56
Hai đội làm thủ tục chuẩn bị cho trận đấu.
16h45
16h30
Các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam và Indonesia đã ra sân khởi động chuẩn bị cho trận đấu.
16h00
Sau hai lượt trận đầu tiên, cục diện bảng B giải bóng chuyền nữ châu Á đã bắt đầu phân hóa rõ rệt. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Kazakhstan đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi cùng giành 6 điểm tuyệt đối, tạo khoảng cách đáng kể so với nhóm bám đuổi gồm Indonesia, Iran, Lebanon và Hong Kong (Trung Quốc).
Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy sự ổn định trong lối chơi, từ khả năng tấn công biên, phối hợp trung lộ cho tới phòng ngự hàng sau. Với dàn chủ công, đối chuyền và phụ công chất lượng, các cô gái Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mạch thắng.
Trận gặp Indonesia vì thế là cơ hội quan trọng để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam củng cố vị trí trong nhóm đầu, đồng thời tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé vào vòng bán kết.