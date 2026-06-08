Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trải qua trận đấu đầy vất vả trước Indonesia tại AVC Cup khi phải cần tới 5 set mới giành chiến thắng 3-2. Dù tung đội hình mạnh nhất, trong đó có Trần Thị Thanh Thúy lần đầu xuất phát tại giải năm nay, Việt Nam lại khởi đầu không tốt và để thua set 1 với tỷ số 18-25. Indonesia chơi rất chủ động, phòng thủ kín kẽ và tấn công hiệu quả.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Indonesia - Ảnh: Vietcontent

Sang set 2, Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi Thanh Thúy phải gánh cả bước một lẫn tấn công. Tuy nhiên, sự lên tiếng của Bích Thủy và Như Anh giúp đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng 25-22, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Ở set 3, Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Các mũi tấn công như Thanh Thúy, Vi Quỳnh, Nguyễn Uyên và Như Anh liên tục ghi điểm, giúp đội thắng 25-18 để dẫn 2-1.

Tưởng như Việt Nam sẽ kết thúc trận đấu trong set 4, nhưng Indonesia vùng lên mạnh mẽ, thắng 25-19 để kéo trận đấu vào set 5. Ở thời điểm quyết định, Việt Nam bản lĩnh hơn, thắng nghẹt thở 15-13.