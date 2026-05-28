Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại AVC Nations Cup 2026 từ ngày 6/6 tại thành phố Candon, tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Giải đấu năm nay diễn ra đến ngày 14/6, quy tụ 12 đội tuyển nữ quốc gia của châu Á.

Theo kết quả chia bảng, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc) và Lebanon. Đây được xem là bảng đấu đáng chú ý khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào giải với tư cách đương kim vô địch. Đội tuyển Việt Nam đã đăng quang AVC Nations Cup trong 3 năm liên tiếp, từ 2023 đến 2025.

Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, trong khi các đội còn lại tiếp tục bước vào loạt trận phân hạng. Với thể thức này, tuyển Việt Nam cần duy trì sự ổn định qua từng trận, đặc biệt trước những đối thủ có thể hình và lối chơi khó chịu như Kazakhstan hay Iran.

Theo lịch, tuyển Việt Nam ra quân gặp Lebanon vào ngày 6/6. Sau đó, đội lần lượt chạm trán Hồng Kông, Indonesia, Iran và Kazakhstan ở các lượt trận tiếp theo. Mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ là vượt qua vòng bảng, mà còn hướng tới việc bảo vệ ngôi vô địch, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu tại sân chơi khu vực châu Á.