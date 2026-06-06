Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tại AVC Cup 2026 với cuộc chạm trán Lebanon lúc 8h ngày 6/6. Trước đối thủ không được đánh giá cao, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hạ quyết tâm giành chiến thắng trong 3 set đấu.

Đội hình ra sân của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm: Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Uyên, Lê Thanh Thúy, Khánh Đang, Đinh Thị Thúy và Vi Thị Như Quỳnh.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam áp đảo đối thủ. Ảnh: Vietcontent

Dù không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng các cô gái Việt Nam vẫn tạo nên thế trận áp đảo hoàn toàn trước Lebanon. Trong set 1, gần như chỉ có tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi bóng, với những cú đập chính xác.

Lebanon yếu ở khâu đỡ bước một nên tuyển Việt Nam cũng dễ dàng ghi nhiều điểm phát bóng trực tiếp. Kết thúc set đầu tiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng cách biệt 25/3. Đây là tỷ số hiếm có trong bóng chuyền.

Sang set 2 Lebanon chơi tốt hơn, tuy nhiên Bích Thủy và các đồng đội vẫn có một thế trận nhàn nhã, vượt lên dẫn 14/8, 21/12 trước khi thắng 25/15.

Trước đối thủ yếu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội cho một số gương mặt mới vào sân, trong khi tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy ngồi ngoài dưỡng sức, không thi đấu một phút nào.

Chiến thắng thuyết phục cho các cô gái Việt Nam. Ảnh: Vietcontent

Trong set 3, không có bất ngờ nào xảy ra khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục khiến đối thủ phải chống đỡ rất vất vả trước khi thắng 25/14, chung cuộc thắng 3-0 ngày ra quân AVC Cup 2026.

Với sự khởi đầu thuận lợi, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hướng tới chiến thắng tiếp theo tại giải, gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào lúc 8h ngày 7/6.

Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền Việt Nam tại AVC Cup 2026:

8h00 ngày 6/6: Việt Nam 3-0 Lebanon

8h00 ngày 7/6: Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc)

17h00 ngày 8/6: Việt Nam vs Indonesia

8h00 ngày 11/6: Việt Nam vs Iran

8h00 ngày 12/6: Việt Nam vs Kazakhstan