Sau chiến thắng 3-0 ngày ra quân AVC Cup 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hạ quyết tâm đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. So với Lebanon, Hong Kong được đánh giá cao hơn nhưng vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Không nằm ngoài dự đoán, các cô gái Việt Nam thi đấu áp đảo đối thủ. Cũng như trận mở màn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm giữ sức cho các trụ cột. Đội hình ra sân của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm: Yến Nhi, Như Quỳnh, Đinh Thị Thúy, Lê Thanh Thúy, Đoàn Thị Xuân, Như Anh.

Đinh Thúy trong một pha đập bóng. Ảnh: Vietcontent

Lê Thanh Thúy và các đồng đội nhập cuộc tốt, có chuỗi ghi điểm liên tiếp, dẫn 10/3, 15/5, trước khi kết thúc set 1 với tỉ số 25/9. Trong set đấu này, ngoài việc các VĐV Việt Nam ghi điểm, đối thủ cũng mắc nhiều lỗi bước 1 và chắn bóng.

Set 2 khó khăn hơn với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi Hong Kong chơi đầy quyết tâm. Có thời điểm tỉ số được cân bằng 10/10, tuy nhiên những cú đập chính xác của Lý Thị Luyến và Như Quỳnh giúp đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành lại thế trận, vượt lên dẫn với điểm số an toàn trước khi thắng 25/18.

Chiến thắng thuyết phục cho các cô gái Việt Nam. Ảnh: Vietcontent

Sang set 3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục không cho đối thủ có cơ hội, giành chiến thắng 25/11, chung cuộc thắng 3-0, xây chắc ngôi đầu bảng.

Ở trận đấu tiếp theo, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Indonesia vào lúc 17h ngày 8/6. Đây mới là thử thách thực sự đầu tiên của nhà ĐKVĐ tại AVC Cup năm nay.

Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền Việt Nam tại AVC Cup 2026:

8h00 ngày 6/6: Việt Nam 3-0 Lebanon

8h00 ngày 7/6: Việt Nam 3-0 Hong Kong (Trung Quốc)

17h00 ngày 8/6: Việt Nam vs Indonesia

8h00 ngày 11/6: Việt Nam vs Iran

8h00 ngày 12/6: Việt Nam vs Kazakhstan