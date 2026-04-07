Dự án thành phần số 2 đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh thuộc Dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt vào tháng 10/2023.

Công trình có tổng vốn 500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Công trình có chiều dài khoảng 5km, thuộc địa bàn 2 xã Hải Thịnh và Hải Xuân (tỉnh Ninh Bình).

Các hạng mục được đầu tư xây dựng bao gồm: thềm cơ giảm sóng; nâng cấp 34 mỏ hàn chữ T tại 4 khu vực đê biển (Cồn Tròn, Hải Thịnh 2, Hải Thịnh 3, kè Thịnh Long); tuyến kè biển Thịnh Long dài hơn 1,8km thay thế kè cũ.

Ông Tống Văn Quang, Chỉ huy trưởng công trường đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh cho biết, dự án được khởi công từ tháng 11/2024, đến nay đã hoàn thành khoảng 96% khối lượng công việc.

Nhà thầu đang tổ chức 4 mũi thi công, huy động khoảng 60 máy móc cùng 150 công nhân làm việc liên tục, phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/4 để bảo vệ tuyến đê biển trước tác động mạnh của thiên tai, sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại xã Hải Thịnh, hàng chục công nhân đang khẩn trương thực hiện các phần việc còn lại của dự án.

Các công nhân đang hoàn thiện mặt đường, rãnh thoát nước tại kè Thịnh Long.

Theo chủ đầu tư, các hạng mục công trình được thi công trong điều kiện khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng biển và thủy triều. Có thời điểm, nhà thầu chỉ triển khai thi công được vào ban đêm khi thủy triều rút, dẫn đến thời gian thi công của dự án bị kéo dài.

Thời gian tới, nhà thầu tiếp tục tập trung vật tư, máy móc, nhân lực phục vụ thi công để sớm đưa công trình về đích.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần chống sạt lở, giảm sóng, gây bồi tạo bãi, tăng cường khả năng an toàn cho tuyến đê biển hiện hữu để bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê.

Bên cạnh đó, công trình còn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ đê biển khi có sự cố; góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội khu vực.