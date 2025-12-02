Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11 của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 1/12, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết thời gian qua, Bộ tập trung cao độ trong việc hoàn thiện thể chế.

Về cơ bản, Bộ đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội ban hành 5 luật quan trọng: Luật Chuyển đổi số, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ, Luật sửa đổi Luật Công nghệ cao và Luật Trí tuệ nhân tạo.

Bộ cũng ban hành theo thẩm quyền 12 thông tư quan trọng hướng dẫn các luật. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, đã giới thiệu về 6 thông tư có hiệu lực vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, nhấn mạnh đây là bước đi đồng bộ nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số của Việt Nam.

Ưu đãi “khủng” về đất đai và thuế thu nhập doanh nghiệp

Điểm nổi bật nhất, tạo cú hích lớn cho doanh nghiệp, là những cam kết ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất. Theo Thông tư 31/2025, các dự án sản xuất sản phẩm, dịch vụ thuộc danh mục công nghệ số trọng điểm - bao gồm trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, điện toán đám mây và đặc biệt là nhóm chip bán dẫn (chip tiêu dùng, chip AI, chip IoT) - sẽ được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đây là chính sách ưu đãi cao nhất và chưa từng có trước đây.

Bên cạnh đó, Thông tư 32/2025 cũng áp dụng chính sách đặc biệt tương tự cho các dự án sản xuất nguyên liệu, vật liệu bán dẫn (14 loại) và thiết bị, máy móc, công cụ (18 loại) làm đầu vào cho công nghiệp bán dẫn, nhằm xây dựng hệ sinh thái bán dẫn toàn diện và đầy đủ.

Sản phẩm của một doanh nghiệp UAV Việt Nam trưng bày tại Diễn đàn quốc tế Kinh tế tầm thấp Việt Nam 2025, tổ chức sáng 14/11 tại Hà Nội. Ảnh: Du Lam

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thông tư 33/2025 quy định mức ưu đãi kỷ lục cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử: Miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 9 năm tiếp theo. Đối với các dự án trên 6.000 tỷ đồng được Thủ tướng quyết định việc kéo dài thời gian miễn thuế, giảm thuế tối đa không quá 1,5 lần thời gian trên.

Doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng một trong bốn tiêu chí để được hưởng ưu đãi này, bao gồm sử dụng chip bán dẫn thiết kế, sản xuất hoặc đóng gói, kiểm thử tại Việt Nam; đáp ứng đồng thời các điều kiện về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm có bộ phận R&D có từ 10 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên (50% là công dân Việt Nam) và tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tối thiểu 2% doanh thu thuần bình quân.

Hai tiêu chí còn lại là sản phẩm của dự án sản xuất thiết bị điện tử tại Việt Nam có thiết kế thuộc sở hữu của chính doanh nghiệp; tối thiểu 30% doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và thực hiện chuyển giao công nghệ cho tổ chức, doanh nghiệp trong nước.

Nới lỏng nhập khẩu thiết bị, tạo điều kiện cho R&D

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong sản xuất và nghiên cứu, Thông tư 30/2025 đã sửa đổi quy định về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng. Theo đó, tuổi thiết bị phục vụ sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn được kéo dài tối đa 20 năm, nới rộng đáng kể so với giới hạn 10 năm trước đây của Quyết định 18/2019 về nhập khẩu dây chuyền máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Đặc biệt, thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ số sẽ không bị áp dụng tiêu chí khắt khe về hiệu suất còn lại so với công suất thiết kế (85%) hay niên hạn sử dụng.

Ngoài ra, Thông tư 26/2025 cũng nới lỏng quy định, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm để phục vụ mục đích đặc dụng (như vận hành dây chuyền; phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài; sản phẩm, linh kiện đã được tân trang để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất).

Thông tư này cũng cho phép thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc danh mục cấm cho đối tác nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài, giúp thúc đẩy hoạt động gia công.

Cuối cùng, Thông tư 34/2025 quy định về sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được hưởng ưu đãi về lựa chọn nhà thầu trong thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, sản phẩm phần cứng được ưu tiên nếu đáp ứng đồng thời hai tiêu chí: có thiết kế và nhãn hiệu thuộc doanh nghiệp Việt Nam. Với phần mềm, thiết kế và phát triển phải thuộc doanh nghiệp hoặc cá nhân Việt Nam, hoặc thiết kế, phát triển dựa trên mã nguồn mở do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam sở hữu.