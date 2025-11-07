Thông tin được Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương chia sẻ tại lễ khai mạc Triển lãm bán dẫn Việt Nam (SEMI EXPO) 2025 tổ chức sáng 7/11.

SEMI EXPO Vietnam 2025 là triển lãm lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn và điện tử, với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước, giới học thuật và các chuyên gia trong ngành.

Cứ điểm chiến lược của các tập đoàn bán dẫn hàng đầu

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, công nghiệp bán dẫn được xác định là công nghệ chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khẳng định vị thế quốc gia.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương thông tin về định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Việt Nam hiện có khoảng trên 170 dự án đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp bán dẫn với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỷ USD; có sự hiện diện của khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế, 8 dự án đóng gói, kiểm thử, khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị cho công nghiệp bán dẫn.

Chia sẻ thêm về bức tranh ngành công nghiệp bán dẫn trong nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết các đối tác truyền thống như Samsung, Intel, Amkor, Foxconn, Hana Micron tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư và sản xuất tại Việt Nam, minh chứng cho hiệu quả về chi phí, năng suất và chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

Đồng thời, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Qualcomm, Coherent, Marvell cũng đã chọn Việt Nam là cứ điểm chiến lược để nghiên cứu, phát triển chip bán dẫn, xây dựng nhà máy và mở rộng chuỗi cung ứng.

“Những kết quả này là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời thể hiện bước tiến chiến lược của Việt Nam trong hành trình ‘đi tắt đón đầu’ - phát triển dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế”, ông Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), cũng đánh giá trong thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến rất xa, liên tục cập nhật chính sách, cải thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư vào nhân tài để thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn thực sự năng động và mạnh mẽ.

Trong lần thứ hai tổ chức ở Việt Nam, SEMI EXPO có sự thay đổi rõ rệt khi đón hơn 250 gian hàng từ 19 khu vực khác nhau trên thế giới.

Bốn tư tưởng cốt lõi trong phát triển công nghệ bán dẫn Việt Nam

Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tiên tiến, năng động và hấp dẫn của khu vực và thế giới, góp phần giúp Việt Nam tự chủ và phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

Dù còn khó khăn về nhân lực, hệ sinh thái chưa hoàn thiện, nhu cầu thị trường nội địa chưa đủ mạnh, Việt Nam sở hữu tiềm năng, thuận lợi lớn về vị trí địa chính trị, hội nhập quốc tế sâu rộng; kim ngạch xuất khẩu phần cứng và điện tử tăng trưởng hai chữ số; dân số trẻ; lợi thế về thể chế, pháp luật và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, xuyên suốt từ lãnh đạo cấp cao nhất.

Robot xuất hiện trên sân khấu khai mạc triển lãm SEMI EXPO 2025. Ảnh: Du Lam

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, Bộ KH&CN đánh giá quyết tâm chính trị mạnh mẽ có lẽ là lợi thế lớn nhất trong việc thúc đẩy lĩnh vực bán dẫn. Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tóm tắt bằng công thức C = SET +1, trong đó C là Chip, xoay quanh các trụ cột gồm S (Specialized) - phát triển chip chuyên dụng, E (Electronics) - công nghiệp điện tử và T (Talent) - Nhân tài, nhân lực. Yếu tố "+1" thể hiện mong muốn thu hút đầu tư nước ngoài để tạo vị thế cho Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu..

Thứ trưởng chia sẻ 4 tư tưởng cốt lõi của chiến lược này. Đó là tập trung nguồn lực, , cơ chế ưu đãi đặc biệt để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất sản phẩm bán dẫn chuyên dụng thúc đẩy phát triển bền vững các ngành/lĩnh vực: công nghiệp điện tử, IoT.

“Việt Nam xác định phát triển công nghiệp bán dẫn phải đi cùng với công nghiệp điện tử, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp bán dẫn phải nằm trong tổng thể phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt Nam”, ông Bùi Hoàng Phương phát biểu.

Tiếp đó, Việt Nam sẽ ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành trung tâm về nguồn nhân lực bán dẫn toàn cầu, có khả năng tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn; ưu tiên nguồn lực để hình thành các phòng thí nghiệm trọng điểm, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên ngành về bán dẫn với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc thù.

Cuối cùng, Việt Nam sẽ tận dụng vị thế địa chính trị và mối quan hệ hợp tác chiến lược để trở thành điểm đến mới trong chiến lược đa dạng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Cương Hoàng, Giám đốc Trung tâm Bán dẫn Viettel cho biết công ty cũng theo đuổi định hướng SET + 1 từ năm 2017.

Hiện tại, Viettel tập trung vào chip chuyên dụng cho viễn thông, tài chính; xây dựng ngành công nghiệp điện tử làm bệ phóng cho thương mại hóa sản phẩm bán dẫn.

Về nhân lực, Vietel hướng đến phát triển đội ngũ công nghệ thông tin trong nước, đặt mục tiêu có 10 chuyên gia tầm cỡ thế giới. Về yếu tố +1, Viettel đã và đang tận dụng vị thế địa chính trị của Việt Nam để trở thành đối tác chiến lược trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Ông cũng thông tin thêm về dự án nhà máy chế tạo bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ thiết kế và sản xuất thiết bị điện tử.

Đây là một trong những dự án quan trọng nhất trong Chiến lược phát triển bán dẫn quốc gia đến năm 2030, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị bán dẫn nội địa.

“Nhà máy sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo phát triển, là hạt nhân thúc đẩy phát triển lĩnh vực thiết kế chip, hướng tới mục tiêu 100 doanh nghiệp thiết kế chip và 15.000 kỹ sư vào năm 2030”, Giám đốc Trung tâm Bán dẫn Viettel cho biết.