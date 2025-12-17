Tối 16/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) đã diễn ra Gala trao Giải thưởng Human Act Prize 2025 - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2025 nhằm vinh danh các dự án, ý tưởng xuất sắc, những hành động vì cộng đồng đã và đang truyền cảm hứng cống hiến, kiên trì phụng sự vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Hạng mục Dự án Kịp thời tại Human Act Prize 2025 vinh danh Dự án Trường Hy Vọng, Dự án Chương trình “Ánh sáng học đường” của Quỹ Hy vọng - Tập đoàn FPT và Dự án “GELEX Nhân Ái - Kiến tạo Hạnh phúc Cộng đồng” của GELEX. Mỗi dự án đều cho thấy rằng một quyết định hành động đúng thời điểm có thể mở ra hy vọng, thắp sáng tri thức và lan tỏa hạnh phúc một cách bền bỉ.

Bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền Thông GELEX (thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng “Dự án Kịp thời” tại Human Act Prize 2025. Ảnh: GELEX

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết là hai trung tâm y tế đầu ngành (Trung tâm Đột quỵ và Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai) luôn phải gồng mình đối diện với tình trạng quá tải nghiêm trọng, dự án của GELEX đã kịp thời góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, giúp hàng ngàn người bệnh giành lại sự sống mỗi năm.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (9/2023 - 0/2024), GELEX tài trợ toàn bộ kinh phí cải tạo Trung tâm Đột quỵ. Công trình được xây mới và mở rộng 3 tầng với tổng diện tích gần 300 m², bổ sung 10 giường bệnh hiện đại, giúp mở rộng quy mô tiếp nhận và điều trị bệnh nhân đột quỵ.

Giai đoạn 2 (08/2024 - 10/2024), GELEX tiếp tục tài trợ cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và mở rộng hạ tầng Trung tâm Đột quỵ, với tổng diện tích hơn 8.000 m². Trong đó, khu vực Trung tâm A9 chiếm khoảng 6.000 m², gồm 20 phòng bệnh, các khu chức năng và hệ thống thiết bị kỹ thuật đồng bộ: chiếu sáng, thông gió, thang máy, phòng hồi sức, phòng bệnh, hành lang…

Hình ảnh sau cải tạo của Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: GELEX

Qua hai lần cải tạo không gian, Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã thay đổi với hệ thống trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất hiện đại, phòng bệnh đẹp, tiện nghi. Dự án thể hiện khát vọng nâng cao chất lượng sống và sự an tâm cho người dân, khi kiến tạo một không gian điều trị khang trang, hiện đại và tiện nghi hơn, đồng thời mang đến môi trường làm việc tích cực, truyền cảm hứng cho đội ngũ y bác sĩ.

Có mặt tại thảm đỏ chương trình, bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền thông GELEX, đại diện dự án cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay có mặt tại đây - nơi gặp gỡ của những trái tim nhân ái. GELEX rất tự hào vì dự án đã được đề cử tại hạng mục Dự án kịp thời. Thông qua dự án này, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc kiến tạo tương lai đất nước và hạnh phúc cộng đồng".

Giải thưởng Human Act Prize 2025 - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên. Từ 160 dự án, có 27 dự án đã được lựa chọn để tham gia Vòng chung kết giải thưởng năm 2025. Mỗi đại diện dự án đã thuyết trình, phản biện và đối thoại trực tiếp với Hội đồng Giám khảo để lựa chọn dự án xuất sắc nhất theo từng hạng mục, đồng thời quyết định giải thưởng cao nhất của năm 2025.

Trong khuôn khổ giải thưởng này, tháng 11/2025, khi mưa lũ tại Phú Yên để lại hậu quả nặng nề, Đội cứu hộ 116 (Dự án “Tình người trong cơn sóng” - Hạng mục dự án Truyền cảm hứng) đã lên đường hỗ trợ bà con, GELEX đã hỗ trợ ngay 300 triệu đồng để đội 116 có thêm nguồn lực kịp thời mua trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Sự kết nối, lan toả này cho thấy Human Act Prize đã mở ra một hành trình mới, để những trái tim nhân ái và tinh thần dấn thân lựa chọn cách cùng nhau trở thành một phần của những hành động vì cộng đồng.

Bích Diệp