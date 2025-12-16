Với chủ đề "Kiên trì phụng sự", mùa giải năm 2025 ghi nhận 160 hồ sơ dự thi, tăng 22 dự án so với năm 2024. Các hồ sơ đến từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện và cá nhân trên khắp cả nước, trải rộng ở nhiều lĩnh vực: bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững, giáo dục, y tế, bình đẳng cơ hội, an sinh cho nhóm yếu thế, tri ân lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hóa và chuyển đổi xanh trong sản xuất kinh doanh.

Từ những vùng quê còn nhiều gian khó đến các đô thị lớn, từ cứu trợ – cứu hộ, bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững cho tới giáo dục, y tế, tri ân lịch sử và gìn giữ bản sắc văn hóa – mỗi hồ sơ đều là một câu chuyện về sự kiên trì tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng.

Năm nay, nhiều dự án đã tạo dấu ấn đặc biệt với hành trình bền bỉ phụng sự cộng đồng. Có thể kể đến Quỹ Thiện Tâm với 20 năm và hàng chục nghìn tỷ được trao đi để hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh cho hàng triệu người yếu thế trên khắp cả nước; dự án "Thắp lên một que diêm" thực hiện xuyên suốt 17 năm của trung tá, nhà báo Hoàng Trường Giang; "Thư viện tóc" kiên trì xin tóc khắp Việt Nam trong 10 năm để trao tặng bệnh nhân ung thư...

5 dự án đoạt giải Truyền cảm hứng. Ảnh: BTC

Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 23 dự án xuất sắc nhất để trao giải ở 4 hạng mục, dựa trên các tiêu chí: tính tác động, mức độ bền vững, sự cam kết, tính sáng tạo và khả năng lan tỏa trong cộng đồng.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, nhấn mạnh rằng tinh thần "kiên trì phụng sự" chính là sợi dây nối ba mùa Giải thưởng Hành động vì cộng đồng: "Điều làm nên sức mạnh của hành động vì cộng đồng không phải là một khoảnh khắc tỏa sáng, mà là những bước chân bền bỉ, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Kiên trì phụng sự không phải là khẩu hiệu, mà là cách sống, là lựa chọn của rất nhiều con người mà Giải thưởng Hành động vì cộng đồng có vinh dự được đồng hành".

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh tinh thần "Kiên trì phụng sự" chính là sợi dây nối ba mùa Giải thưởng Hành động vì cộng đồng. Ảnh: BTC

Đặc biệt, giải thưởng năm nay đã bổ sung hạng mục mang tên "Phụng sự thầm lặng", dành để ghi nhận và tri ân những cá nhân, dự án đã có những cống hiến bền bỉ, tạo ra tác động tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau không tham dự hoặc không được đề cử tại Giải thưởng. Việc bổ sung hạng mục này thể hiện tinh thần cởi mở và nhân văn của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng, nhằm không bỏ sót những con người đang lặng lẽ tận hiến cho xã hội một cách không vụ lợi.

Năm 2025, hai cá nhân được vinh danh ở hạng mục "Phụng sự thầm lặng" gồm: bà Trần Thị Cẩm Giang – người sáng lập và điều hành Mái ấm Thiện Duyên tại Củ Chi, TPHCM; bác sĩ Lê Thành Đô – bác sĩ, thương binh tại Hà Nội – là người đã dành hơn 20 năm qua để sản xuất và trao tặng miễn phí hàng nghìn chân, tay giả cho người khuyết tật nghèo trên khắp cả nước.

Bác sĩ Lê Thành Đô chia sẻ cảm xúc khi được vinh danh ở hạng mục "Phụng sự thầm lặng". Ảnh: BTC

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐOẠT GIẢI A. GIẢI Ý TƯỞNG VÌ CỘNG ĐỒNG - Dự án Hành trình kết nối gen, tìm lại tên liệt sĩ – Công ty cổ phần Genestory B. GIẢI Ý TƯỞNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

- Nam Dược - Dược liệu sạch phát triển bền vững - Công ty cổ phần Nam Dược C. GIẢI DỰ ÁN KỊP THỜI -Trường Hy Vọng – Tập đoàn FPT - Gelex Nhân Ái - Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng - Công ty cổ phần tập đoàn Gelex - Chương trình Ánh sáng học đường – Quỹ Hy Vọng D. GIẢI DỰ ÁN TRUYỀN CẢM HỨNG - Thắp lên một que diêm – Hoàng Trường Giang và cộng sự - Tô màu ký ức - Skyline - Tình người trong cơn sóng – Đội cứu hộ cứu nạn 116 - Mái Ấm Gia Đình Việt - Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen - Thư Viện Tóc - Mạng Lưới Ung Thư Vú Việt Nam E. GIẢI DỰ ÁN BỀN BỈ - 20 năm kiến tạo Good change - Good Neighbors International Tại Việt Nam - Mắt Sáng Cộng Đồng- Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - Khởi đầu mới - Công ty TNHH Quốc Tế UNILEVER Việt Nam - Quỹ học bổng VietSeeds - Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Vietseeds F. GIẢI DỰ ÁN BỀN VỮNG - REPEET Làm Điều Tốt Đẹp - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nam Anh - Tái sinh Vườn dừa, Xanh hóa Tương lai - Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre - Chương trình Cứu hộ và Bảo tồn Tê tê – Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam - HEINEKEN Việt Nam bảo tồn nguồn nước - HEINEKEN Việt Nam G. GIẢI NĂM - Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người – Qũy Thiện Tâm - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Giấy – Công ty cổ phần MIZA - Trạng Nguyên Education - Hành trình 10 năm gieo chữ - Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên - Internet trường học – Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau – Hội Người Cao Tuổi Việt Nam