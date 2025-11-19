Cơ hội sở hữu Mercedes C200

Trước sức quan tâm vượt kỳ vọng của thị trường dành cho quỹ căn hộ cao cấp Diamond Hill Thái Nguyên - đơn vị phát triển dự án BV Land đã quyết định triển khai chương trình bốc thăm trúng xe Mercedes, đồng thời tung ra nhiều chính sách hấp dẫn nhất năm như một lời tri ân đến những khách hàng tiên phong. Giai đoạn cuối 2025 trở thành thời điểm lý tưởng để sở hữu căn hộ Diamond Hill Thái Nguyên, khi tổng giá trị quà tặng đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Diamond Hill Thái Nguyên tung chính sách bán hàng hấp dẫn cuối năm

Đại diện chủ đầu tư cho biết, chính sách bán hàng hiện tại có nhiều ưu đãi lớn, bao gồm: chiết khấu lên tới 13,5% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cho 70% giá trị căn hộ và nhiều quà tặng giá trị khác lên tới 280 triệu đồng/căn hộ. Những ưu đãi này giúp khách hàng và các nhà đầu tư giảm đáng kể chi phí ban đầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để sớm sở hữu căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Thái Nguyên.

“Chúng tôi kỳ vọng mỗi khách hàng khi lựa chọn Diamond Hill Thái Nguyên sẽ cảm nhận trọn vẹn giá trị của một không gian sống đúng nghĩa, nơi an cư đi cùng những trải nghiệm đặc quyền dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để sở hữu một chuẩn sống đẳng cấp tại Diamond Hill Thái Nguyên với mức giá cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn”, đại diện đơn vị phát triển dự án BV Land chia sẻ.

Không gian sống thời thượng tại tâm điểm phồn hoa

Không chỉ dừng lại ở những chính sách bán hàng và quà tặng hấp dẫn, sức hút của Diamond Hill Thái Nguyên đến từ chính trải nghiệm sống khác biệt. Tòa tháp đôi là điểm nhấn kiến trúc cao bậc nhất thành phố, mang đến tầm nhìn toàn cảnh ra sông Cầu, hồ Núi Cốc và nhịp sống đô thị phồn hoa. Thiết kế ban công so le cùng mặt đứng tinh tế, 100% căn hộ sở hữu tầm nhìn khoáng đạt không bị che chắn giúp không gian sống luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, tạo nên trải nghiệm không giới hạn.

Hệ thống 56 tiện ích “all-in-one” được bố trí thông minh và hài hòa, mang đến chất sống nghỉ dưỡng ngay trong khuôn viên dự án. Từ sảnh đón sang trọng, trung tâm thương mại hiện đại, siêu thị tiện ích, rạp chiếu phim ngoài trời, đến các không gian “sống xanh” như công viên bốn mùa, khu vui chơi cho trẻ em, phòng tập gym, spa, khu nướng BBQ ngoài trời, thư viện, co-working space,...

Không gian sống thời thượng, giao hòa giữa sôi động và an nhiên thư thái tại Diamond Hill Thái Nguyên. Ảnh phối cảnh

Không gian sống tại Diamond Hill phù hợp cả với những gia đình đa thế hệ lẫn cư dân trẻ năng động, mang đến nhịp sống tiện nghi, trọn vẹn và giàu trải nghiệm. Bên trong tòa tháp đôi biểu tượng, phong cách sống hiện đại tại Diamond Hill Thái Nguyên được nâng tầm nhờ hệ thống vận hành được quản lý bởi Savills, đem đến môi trường sống an toàn và chuẩn mực quốc tế. Từng chi tiết trong mỗi căn hộ được thiết kế thông minh, hiện đại nhưng vẫn tôn lên sự sang trọng, phù hợp với những khách hàng hướng tới chuẩn sống cao cấp và khác biệt.

Không gian sống tinh tế trong căn hộ Diamond Hill, nơi mỗi chi tiết được thiết kế để nâng niu trải nghiệm sống của cư dân tinh hoa. Ảnh phối cảnh

Diamond Hill khẳng định vị thế khi là một trong những dự án đầu tiên tại Thái Nguyên đạt chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE. Đây là dấu ấn quan trọng, thể hiện định hướng phát triển bền vững và tiêu chuẩn thiết kế mang tầm quốc tế mà đơn vị phát triển dự án theo đuổi trong suốt quá trình kiến tạo. Cùng với đó, hệ thống bãi đỗ xe nổi quy mô lớn trở thành một lợi thế hiếm có, giải quyết nhu cầu đỗ xe và bảo đảm an toàn tài sản trước thời tiết cực đoan, vốn là bài toán nan giải tại các đô thị đang phát triển. Thiết kế thông minh, vận hành thuận tiện và đảm bảo an toàn giúp Diamond Hill Thái Nguyên tạo nên trải nghiệm sống tiêu chuẩn cao, khác biệt rõ rệt so với các dự án cùng khu vực.

Trong thời gian qua, Diamond Hill cũng ghi nhận tín hiệu thị trường tích cực với số lượng khách hàng đặt mua thành công căn hộ khá lớn. Đặc biệt, chương trình bốc thăm trúng Mercedes C200 dịp cuối năm được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích mạnh mẽ, tiếp tục gia tăng sức nóng của dự án, đưa phân khúc căn hộ cao cấp trở thành lựa chọn an cư hàng đầu cho tệp khách hàng tinh hoa tại Thái Nguyên.

(Nguồn: BV Land)