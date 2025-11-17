Ngày 17/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa 14 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và quyết định các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, do ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, HĐND tỉnh tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Vương Quốc Tuấn, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cam kết tận tâm, tận lực phụng sự nhân dân, cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, đổi mới, hành động quyết liệt nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, quê quán tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn Tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Vương Quốc Tuấn từng trải qua nhiều vị trí tại tỉnh Bắc Ninh như: Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.