Chiều 16/10, tại Thái Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra; tặng quà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão, lụt và động viên lực lượng Quân đội, Công an tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lụt trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Cùng tham gia đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Bộ Chính trị: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã tới kiểm tra khu vực cầu Bến Tượng, nơi tại chân cầu, các lực lượng vũ trang đã nỗ lực đắp kè bờ đê, ngăn lụt sâu và sạt lở.

Cho đến nay, công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đang được nỗ lực thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà các lực lượng tham gia phòng, chống bão lũ và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 7 người chết, 3 người bị thương, ước tổng thiệt hại về tài sản trên 12.200 tỷ đồng, trong đó có 200.000 nhà bị ảnh hưởng, khoảng 13.598 ha cây trồng, thủy sản bị ngập, hư hỏng, hơn 1 triệu vật nuôi bị chết hoặc nước cuốn trôi; trên 3.170 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng và một số thiệt hại khác; 6 Trung tâm y tế, bệnh viện, 25 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 180 điểm trường bị ảnh hưởng cùng nhiều thiệt hại về hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước...

Ngay khi nước rút, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, người bị thương, bị thiệt hại do bão số 11 và mưa lũ sau bão gây ra; đồng thời đã tổ chức họp triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 11 và mưa lũ sau bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, cùng với hàng nghìn lượt phương tiện (xe tải, xe chở quân, xe chữa cháy, xe chỉ huy, xe máy, xuồng máy…) tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở, tiếp tế, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã huy động hàng nghìn hội viên, thanh niên tham gia hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thăm hỏi và tặng quà đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lụt, lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lụt, Tổng Bí thư chia sẻ với những khó khăn của người dân và mong muốn bà con nỗ lực để cuộc sống sớm trở lại bình thường; yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là tập trung hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, sản xuất kinh doanh; khôi phục hệ thống giao thông, đê điều, thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn.

Tổng Bí thư đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, “tương thân tương ái,” tiếp tục chung tay hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

