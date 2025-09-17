Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 vừa công bố thông tin tình hình tài chính nửa đầu năm 2025. Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức hơn 144,8 tỷ đồng, giảm gần 61% so với mức 367,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, sau khi đã giảm hơn 42% so với giữa năm 2023.

Đến giữa năm 2025, Điện gió Hòa Đông 2 ghi nhận tổng nợ phải trả chỉ giảm nhẹ, từ mức hơn 2.815 tỷ đồng giữa năm 2024 xuống 2.812,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng từ mức 817 tỷ đồng lên hơn 2.713 tỷ đồng.

Nợ vay ngân hàng tăng mạnh trong bối cảnh Điện gió Hòa Đông 2 mua lại toàn bộ 9 lô trái phiếu trước hạn vào ngày 18/3, tổng giá trị 1.730 tỷ đồng.

Năm 2024, doanh nghiệp đã phải chi hàng trăm tỷ đồng để trả lãi trái phiếu.

Điện gió Hòa Đông 2 kinh doanh có lãi trong giai đoạn 2021-2022 nhưng lỗ nặng trong những năm gần đây. Ảnh: HĐ

Với dư nợ vay ngân hàng lớn, lên tới 2.713 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng phải trả hàng trăm tỷ đồng tiền lãi mỗi năm. Đây cũng là nguyên nhân khiến Điện gió Hòa Đông 2 thua lỗ nhiều năm liền, vốn chủ sở hữu sụt giảm mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty lỗ sau thuế hơn 114 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 120 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và mức lỗ 10 tỷ đồng nửa đầu năm 2023. Với tốc độ lỗ như hiện nay, trong vòng chưa đầy một năm nữa, doanh nghiệp sẽ âm vốn chủ sở hữu.

Đến giữa năm 2025, Điện gió Hòa Đông 2 ghi nhận hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 7,65 lần nửa đầu năm 2024 lên hơn 19,4 lần. Nếu chỉ tính nợ vay ngân hàng/vốn chủ sở hữu, tỷ lệ này là gần 19 lần.

Điện gió Hòa Đông 2 kinh doanh có lãi trong giai đoạn 2021-2022 và bất ngờ lỗ nặng từ năm 2023 với lợi nhuận sau thuế âm 158,6 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế của DN này đã lên tới gần 500 tỷ đồng.

Trước đó, từ 2021-2023, Điện gió Hòa Đông 2 đã phát hành nhiều lô trái phiếu để lấy tiền đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hòa Đông 2, công suất 72 MW tại phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ, nay là TP Cần Thơ). Dự án đi vào vận hành từ cuối năm 2023.

Theo quyết định chủ trương đầu tư năm 2020, nhà máy Điện gió Hòa Đông 2 có diện tích sử dụng đất gần 19,3ha, tổng vốn đầu tư 2.599 tỷ đồng. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm. Đây được xem là dự án điện gió công suất lớn nhất tỉnh Sóc Trăng khi đó đã hoàn thành vận hành thương mại (một phần hoặc toàn bộ tuabin).