Điểm chọn lý tưởng cho quyết định an cư

Tại các đô thị đang tăng trưởng nhanh như Lào Cai, giá trị của một căn hộ không chỉ nằm ở diện tích hay mức giá mà còn được quyết định bởi chất lượng sống mà dự án mang lại. Khi quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp, những dự án vừa đảm bảo tiến độ, vừa đáp ứng tiêu chuẩn sống cao trở thành lựa chọn được nhiều gia đình trẻ ưu tiên.

Fhome+ Lào Cai sở hữu địa thế 4 mặt tiền ngay trung tâm phường Lào Cai

Fhome+ Lào Cai là một trong số ít dự án hội tụ đồng thời những yếu tố đó. Kể từ khi khởi công vào cuối năm 2025 đến nay, dự án đã thi công đến sàn tầng 7, khối đế thương mại dịch vụ đã thành hình, dự kiến bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý I/2027.

Không chỉ cam kết về tiến độ và pháp lý, Công ty TNHH bất động sản Điện Biên - Invest - chủ đầu tư dự án còn theo đuổi mục tiêu nâng chuẩn nhà ở xã hội bằng tư duy phát triển nhà ở thương mại, từ thiết kế, chất lượng xây dựng, tiêu chuẩn bàn giao cho đến hệ tiện ích.

Fhome+ Lào Cai cung cấp ra thị trường 164 căn nhà ở xã hội và các căn thương mại dịch vụ khối đế. Toàn bộ các căn nhà được tối ưu công năng và diện tích sử dụng, tăng khả năng đón sáng, thông gió tự nhiên và tạo sự thông thoáng cho từng căn hộ.

Căn hộ Fhome+ Lào Cai được chăm chút trong từng chi tiết với chất lượng vượt kỳ vọng. Ảnh phối cảnh

Theo chủ đầu tư, đi cùng thiết kế là vật liệu, nội thất được trang bị đầy đủ. Căn hộ Fhome+ Lào Cai sử dụng sàn gỗ SPC chịu nước, trần thạch cao, sơn nội thất từ các thương hiệu uy tín như Dulux, Jotun, KOVA hoặc tương đương. Hệ cửa chính lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 kết hợp khóa thông minh 4 chức năng và chuông cửa có hình.

Nhà vệ sinh cũng được đầu tư đồng bộ với gạch Porcelain, vách tắm kính, lavabo, bồn cầu, sen tắm cùng hệ phụ kiện đến từ các thương hiệu như Viglacera, Caesar, American Standard...

Điểm nổi bật được kỳ vọng tạo nên sức sống cho Fhome+ Lào Cai là triết lý phát triển "Ngôi làng thẳng đứng". Thay vì tối đa hóa diện tích kinh doanh, chủ đầu tư dự án dành nhiều không gian cho sân chơi trẻ em, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thư giãn ngoài trời và tổ hợp tiện ích trên mái. Đây sẽ là những “trạm” kết nối các gia đình, lưu giữ tình làng nghĩa xóm giữa nhịp sống hiện đại, hối hả.

Mảnh ghép thương mại hoàn thiện hệ sinh thái sống

Để hoàn thiện bức tranh cuộc sống hoàn chỉnh tại Fhome+ Lào Cai, hệ thương mại dịch vụ là một mảnh ghép quan trọng, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho cư dân. Đây cũng là lý do chủ đầu tư phát triển các căn thương mại dịch vụ khối đế với diện tích linh hoạt từ 31,79 - 66,67m², hầu hết đều sở hữu mặt tiền hướng ra đường Điện Biên.

Sau khi đi vào vận hành, nơi đây được kỳ vọng hình thành một tâm điểm thương mại dịch vụ sôi động với các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, nhà thuốc, quán cà phê, nhà hàng và nhiều dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày.

Khối đế được kiến tạo thành phố thương mại nhộn nhịp ngay dưới chân nhà

Lợi thế của khu thương mại dịch vụ này không chỉ đến từ hàng trăm hộ gia đình sinh sống tại Fhome+ Lào Cai mà còn từ cộng đồng dân cư hiện hữu đông đúc xung quanh dự án. Trong bối cảnh khu vực trong bán kính 1km vẫn thiếu các dịch vụ bán lẻ và tiện ích quy mô nhỏ, nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến thường xuyên của người dân địa phương, tạo nên nguồn khách ổn định ngay từ những ngày đầu vận hành.

Bên cạnh giá trị khai thác thực, khu thương mại dịch vụ còn có tính khan hiếm với số lượng giới hạn. Đây là dòng sản phẩm hội tụ ba ưu điểm của bất động sản thương mại dịch vụ: thuận lợi kinh doanh, dễ khai thác cho thuê và có tính thanh khoản cao khi nhu cầu mặt bằng tại khu vực trung tâm ngày càng gia tăng.

Có thể thấy, sức hút của Fhome+ Lào Cai nằm ở cách chủ đầu tư đồng thời kiến tạo hai nền tảng: một không gian an cư được đầu tư bài bản về chất lượng và một hệ sinh thái thương mại đủ sức nuôi dưỡng nhịp sống đô thị mỗi ngày. Khi hai giá trị ấy cùng hiện diện trong một dự án, Fhome+ Lào Cai kỳ vọng thiết lập được nền tảng cho một cuộc sống ổn định và mở ra cơ hội phát triển lâu dài.

Thông tin dự án Fhome+ Lào Cai: Tên pháp lý: Nhà ở xã hội đường Điện Biên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai Vị trí: Đường Điện Biên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Văn phòng tư vấn: 614 Đường Điện Biên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hotline: 0839.88.5858 Website: fhomelaocai.com

Bích Đào