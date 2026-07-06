Tháng 3/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và Công ty CP Tập đoàn Onsen Fuji được chọn làm nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh.

Dự án có quy mô hơn 66ha, tổng vốn đầu tư hơn 952 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu hơn 190 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn khác. Dự án được triển khai tại địa bàn xã Thạch Văn và xã Thạch Trị (huyện Thạch Hà cũ), nay là xã Đồng Tiến.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và phải hoàn thành trong 3 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khu vực thực hiện Khu du lịch biển cao cấp nằm tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quy hoạch, dự án sẽ đầu tư khu khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp do Wyndham Hotel Group (Mỹ) quản lý với khoảng 1.000 phòng; khu biệt thự du lịch, shoptel, thương mại - dịch vụ, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án được kỳ vọng sẽ kết nối với các điểm du lịch ven biển như Thạch Hải, Quỳnh Viên, Thiên Cầm... góp phần hình thành chuỗi du lịch biển của Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, sau hơn 4 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án vẫn chưa thể khởi công. Dự án cũng đã quá thời hạn cam kết hoàn thành.

Hiện trạng khu đất quy hoạch đến nay hầu như chưa có nhiều thay đổi.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến cho biết doanh nghiệp từng đề xuất khởi công trên phần diện tích đã giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tỷ lệ bàn giao mặt bằng phải cao hơn mới cho phép triển khai thi công. Do đó, dự án vẫn chưa thể triển khai theo kế hoạch ban đầu.

Đơn giá bồi thường đất ở chưa tạo được sự đồng thuận

Theo chính quyền xã Đồng Tiến, vướng mắc chính của dự án Wyndham Costa Hà Tĩnh nằm ở khâu giải phóng mặt bằng đất ở. Dự án ảnh hưởng đến 111 hộ dân thuộc hai thôn Đông Văn và Toàn Thắng. Trong đó, nhiều hộ có khoảng 300m2 đất ở nhưng diện tích đất vườn lên tới hàng nghìn m2.

Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư mới hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp, còn toàn bộ đất ở của 111 hộ dân vẫn chưa thể thỏa thuận được do chưa đạt đồng thuận về giá bồi thường.

Phối cảnh Dự án Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh. Ảnh: TT

Dự án thực hiện theo cơ chế doanh nghiệp tự thỏa thuận với người dân, không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất và bố trí tái định cư. Vì vậy, sau khi nhận tiền bồi thường, các hộ dân phải tự tìm nơi ở mới.

Tuy nhiên, với khung giá bồi thường hiện nay, nhiều người cho rằng số tiền nhận được chưa tương xứng với giá trị khu đất cũng như chưa đủ điều kiện để mua đất, xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

"Từ một khu đất rộng, gắn bó với sinh kế của người dân nhiều năm, nếu mức bồi thường chưa thỏa đáng thì rất khó để họ chuyển đến nơi khác, nhất là trong bối cảnh giá đất đang ở mức cao", vị lãnh đạo xã cho hay.

Để tháo gỡ vướng mắc, chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời thành lập tổ hỗ trợ pháp lý để rà soát hồ sơ đất đai.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh nhiều trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa rõ ràng hoặc liên quan đến quyền thừa kế của nhiều thành viên trong gia đình, khiến việc thỏa thuận và hoàn tất thủ tục kéo dài.

Lãnh đạo địa phương cũng đã trao đổi với doanh nghiệp về việc cần có mức giá bồi thường đủ sức thuyết phục để tạo sự đồng thuận từ những hộ dân đầu tiên. Tuy nhiên, sau hơn một tháng triển khai, doanh nghiệp vẫn chưa đạt được thỏa thuận với bất kỳ hộ dân nào có đất ở.