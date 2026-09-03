Dự án Đồi Cù bị truy thu hơn 590 tỷ đồng tiền thuê đất

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin về tình hình thực hiện kết luận thanh tra đối với các dự án do Tổ chỉ đạo 751 theo dõi, chỉ đạo. Trong hàng trăm dự án do đơn vị này xử lý, có hai dự án tại Đà Lạt được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2020 và thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương năm 2024.

Hai dự án đó là Khu nghỉ mát Đà Lạt (Đồi Cù) của Công ty CP Hoàng Gia ĐL và khách sạn 5 sao Merperle Dalat Hotel của Công ty CP Khải Vy.

Tại dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt, theo hồ sơ, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương và cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 10, bổ sung hạng mục Tòa nhà Câu lạc bộ Golf và khu đón tiếp trong khu vực di tích quốc gia nhưng chưa xin ý kiến Bộ VH-TT&DL.

Dự án sử dụng 5.629m2 đất rừng phòng hộ, trong khi chiều cao công trình vượt chỉ tiêu quy hoạch. Việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016-2025 khi chưa thông qua HĐND tỉnh cũng được xác định có sai phạm.

Tòa nhà Câu lạc bộ Golf và khu đón tiếp triển khai xây dựng tại dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt. Ảnh: Anh Phương

Đáng chú ý, 29,5ha đất sân golf thể thao được chuyển sang đất rừng phòng hộ. Sau đó, UBND tỉnh tiếp tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, dẫn đến giảm tiền thuê đất và tiềm ẩn nguy cơ thất thu, thất thoát ngân sách Nhà nước.

Để khắc phục, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 1170/QĐ-UBND ngày 12/7/2024, hủy bỏ Quyết định 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016. Cục Thuế tỉnh ban hành 9 thông báo truy thu tiền thuê đất với tổng số tiền hơn 590,2 tỷ đồng. Công ty CP Hoàng Gia ĐL đã khởi kiện cơ quan thuế tại TAND tỉnh.

Cuối tháng 5/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn diện dự án. Sở VH-TT&DL được giao hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích hồ Xuân Hương và xin ý kiến Bộ VH-TT&DL.

Trong khi đó, Sở Tài chính được giao đánh giá nguyên nhân vi phạm, thiệt hại, năng lực chủ đầu tư và sự phù hợp của dự án với các quy hoạch liên quan. Ngoài ra, Sở Tài chính được giao phải tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo 751 để xem xét, quyết định việc dự án có được tiếp tục triển khai hay không.

Chủ khách sạn Merperle Dalat Hotel đã nộp gần 32 tỷ đồng

Đối với dự án khách sạn 5 sao Merperle Dalat Hotel, hồ sơ rà soát cho thấy khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 31/3/2009, việc thẩm tra chưa đầy đủ. Dự án chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng TP Đà Lạt; đồng thời, tại thời điểm đó chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Trong ranh dự án còn có 3 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, trong đó có trụ sở cơ quan không được sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ và chưa hoàn tất phương án sắp xếp, xử lý.

Khách sạn 5 sao Merperle Dalat Hotel của Công ty CP Khải Vy. Ảnh: Anh Phương

Dự án nhiều lần được cho phép giãn tiến độ nhưng vẫn vượt thời gian quy định và thuộc trường hợp phải thu hồi. Việc cho phép chuyển nhượng dự án khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định cũng được xác định là một sai phạm.

Ngoài ra, dự án thay đổi nhà đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư trên 10% nhưng chưa thực hiện thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo báo cáo của cơ quan thuế, đến ngày 16/3/2026, Công ty CP Khải Vy đã nộp hơn 30,25 tỷ đồng tiền sử dụng đất và hơn 1,65 tỷ đồng tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất cho nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án theo cơ chế tại Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, việc dự án có được tiếp tục triển khai hay không vẫn phụ thuộc quyết định của cấp có thẩm quyền và kết quả xử lý các nội dung tồn tại theo quy định.















