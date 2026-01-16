UBND TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ ưu tiên đầu tư 8 dự án giao thông trọng điểm nhằm tăng cường kết nối giữa hai địa phương, trong đó có dự án xây dựng trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) đang được Sở Xây dựng TP.HCM hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được nối dài thêm 14,6 km, bắt đầu từ cầu vượt Quốc lộ 1 và kết thúc tại ranh giới tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), trùng với điểm đầu dự án ĐT.823D. Trên toàn tuyến sẽ xây dựng 6 cầu vượt sông cùng nút giao khác mức với Vành đai 3, gồm cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ đồng bộ.

Khu đô thị LA Home tọa lạc trên mặt tiền Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh và tâm điểm kết nối của các tuyến giao thông trọng điểm

Sau khi hoàn thành, tuyến đường này có khả năng kết nối trực tiếp vào đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Bến Lức về trung tâm TP.HCM. Đây là yếu tố then chốt rút ngắn khoảng cách địa lý, đưa các đô thị vệ tinh tại khu Tây TP. HCM trở thành một phần không thể tách rời của không gian sống Sài Gòn.

Ở quy mô vùng, cửa ngõ phía Tây TP.HCM đang được nâng tầm mạnh mẽ nhờ hai dự án hạ tầng quốc gia dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Nổi bật là Vành đai 3 kết nối bốn cực kinh tế trọng điểm, hiện đã đạt khoảng 70% tiến độ, cùng cao tốc Bến Lức – Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, giúp kết nối trực tiếp miền Tây với khu Đông và Sân bay Long Thành.

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, dự án LA Home sở hữu lợi thế kết nối với các trục giao thông lớn như Võ Văn Kiệt nối dài, Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Hưởng trọn lợi thế từ mạng lưới hạ tầng khu vực, dự án Khu đô thị sinh thái LA Home (quy mô 100ha) dần khẳng định vị thế của một đô thị vệ tinh của trung tâm TP.HCM. Cư dân tại đây có cơi hội được thụ hưởng đặc quyền một bước chạm nhịp sống sôi động của trung tâm nhờ hạ tầng kết nối xuyên suốt, một bước trở về miền xanh an yên với 7 dòng kênh tự nhiên bao quanh không gian sống.

Ảnh phối cảnh dự án Khu đô thị sinh thái LA Home

Đô thị LA Home đang hoàn thiện từng ngày với hệ thống tiện ích nội khu dần đưa vào hoạt động để phục vụ cư dân tương lai khi phân khu đầu tiên LA Sol sẽ được bàn giao cho khách hàng trong năm 2026

Đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện dự án đang tăng tốc để về đích. Toàn dự án đã hoàn thành 100% hạ tầng, trung tâm thể dục thể thao đa năng quy mô 1ha đã đi vào hoạt động, các căn nhà thấp tầng phân khu đầu tiên đang khẩn trương thi công để có thể bàn giao cho cư dân vào Quý IV/2026, công viên trung tâm 2,2ha đang thi công và dự kiến hoàn thiện trong tháng 6 năm nay. Song song đó, chung cư Nhà ở Xã hội cũng đã xây lên đến tầng 3, dự kiến bàn giao quý IV/2026, hoàn thiện vòng khép kín giữa công nghiệp - đô thị - đời sống, đóng góp động lực phát triển bền vững cho kinh tế xã hội địa phương.

Dòng nhà phố liền kề 6x15m tại LA Home thu hút người mua, đón đầu chu kỳ tăng giá mới. Ảnh minh họa: Prodezi Long An

Cộng hưởng đà phát triển hạ tầng và tiến độ dự án, phân khu River Park - “trái tim” của LA Home, khởi công từ tháng 11/2025 - đang được đánh giá điểm đến hấp dẫn của thị trường. Với mức vốn ban đầu từ 596 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu nhà phố liền kề thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, kèm không gian sân thượng xanh mát, phù hợp xu hướng sống cân bằng của gia đình trẻ.

River Park toạ lạc tại vị trí trung tâm chuỗi tiện ích nội khu và đối diện Khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400 ha. Dự kiến vận hành từ năm 2026, KCN Prodezi sẽ thu hút lượng lớn chuyên gia và lao động chất lượng cao, tạo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ, qua đó đảm bảo tiềm năng khai thác cho thuê và kinh doanh ổn định cho chủ sở hữu.

Sự hội tụ của ba trụ cột: tiến độ hạ tầng giao thông đột phá, động lực kinh tế thực từ khu công nghiệp và tốc độ hoàn thiện chuẩn chỉnh của dự án đã đưa LA Home thành điểm sáng đầu tư tại cửa ngõ phía Tây. Trong bối cảnh hạ tầng kết nối của khu vực cửa ngõ TP.HCM đang được đẩy mạnh, dự án LA Home được giới đầu tư đánh giá là điểm đến tiềm năng của thị trường bất động sản phía Tây TP.HCM.

(Nguồn: Prodezi Long An)